V školských jedálňach pribudlo viac ako tisíc pomocných pracovníkov, pomohli im obedy zadarmo

Personálne kapacity jedální sa zvýšili v rámci projektu Pracuj v školskej kuchyni. Ako pre agentúru SITA priblížilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR), v rámci celého rozpočtu na tento projekt zatiaľ prerozdelilo vyše 6,5 milióna eur.

Na projekt vyčlenili milióny eur

Z celkového počtu uchádzačov bolo 865 znevýhodnených, v evidencii záujemcov o zamestnanie teda boli minimálne tri mesiace. Z nich bolo 43,23 percenta dlhodobo nezamestnaných. Reálne pracovné miesta sa po dohode so Združením miest a obcí Slovenska začali vytvárať od septembra 2019.

Ministerstvo podotklo, že projekt nemôže zatiaľ vyhodnotiť, keďže sa ešte neskončil. Mal pomôcť najmä zvládnuť nárast stravníkov, ktorí pribudli vďaka „obedom zadarmo“ a tiež vytvoriť pracovné miesta na pozíciu pomocného pracovníka v školskej jedálni.

Reálne pracovné miesta sa po dohode so Združením miesta obcí Slovenska začali vytvárať od septembra 2019. Ministerstvo na projekt vyčlenilo 8,5 milióna eur. Z celkovej sumy prerozdelilo zhruba 77 percent, čo je vyše 6,5 milióna eur.

Najväčší záujem o prácu mali ženy

„K januáru 2020 bolo podaných 851 žiadostí zamestnávateľov. V rámci projektu sa podarilo vytvoriť 1 002 pracovných miest, na ktorých bolo umiestených 1 023 uchádzačov o zamestnanie,“ uviedol tlačový odbor MPSVaR SR.

Doplnil, že viacerí ľudia sa na pozíciach obmenili. Najväčší záujem o prácu v školskej kuchyni mali ženy, tvorili takmer 97 percent z celkového počtu uchádzačov.

Vyše 63 percent tvorili záujemcovia od 40 rokov, viac ako polovica z nich mali nad 50 rokov. Z hľadiska vzdelania boli najviac zastúpení uchádzači so stredným odborným vzdelaním.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) v roku 2019 na aprílovej tlačovke zdôraznil, že nástupný plat pomocného pracovníka v kuchyni má byť vypočítaný z 95 percent nákladov na celkovú cenu práce, čo v prepočte vychádzalo na 703 eur mesačne.

Žiadaná neučiteľská pozícia

V prípade kvalifikovanejšieho pracovníka by to bolo 843 eur. Zriaďovateľom škôl Richter prisľúbil nárok na príspevok vo výške 90 eur mesačne na každého mentora pre pomocníka v školskej kuchyni. Príspevok však napokon ministerstvo neposkytlo, odôvodnilo to podporou väčšieho počtu miest.

Žiaci posledného ročníka materských škôl majú obedy zadarmo od januára 2019, základné školy ich majú od septembra 2019, teda od nového školského roka. Vyplynulo to z novely zákona o dotáciách MPSVaR SR, ktorú schválil parlament na začiatku decembra 2018. Priemerný príspevok na jeden obed v školskej jedálni je 1,20 eura.

Na konci januára zverejnil portál Edujobs.sk spadajúci pod stránku Profesia.sk analýzu inzerátov týkajúcich sa škôl. V nej konštatoval, že najžiadanejšou nepedagogickou ponukou bola pozícia kuchára. Školy zverejnili na túto pozíciu vyše 250 ponúk. Portál podotkol, že post v školskej kuchyni nie je atraktívny. Na pozíciu kuchára zareagujú v priemere dvaja uchádzači a pri pozícií hlavného kuchára to bol priemerne jeden človek na jeden inzerát.