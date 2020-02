Trnavský kraj pripravil pre obyvateľov mapu autobusovej dopravy, chce tak informovať o linkách v kraji

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2020 (Webnoviny.sk) - Trnavský samosprávny kraj pripravil pre obyvateľov mapu prímestskej autobusovej dopravy. Cestujúcim poskytne všetky potrebné informácie o autobusových linkách dopravcov v kraji.Podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča ide o ďalší zo série krokov k tomu, aby ľudia dostali reálnu alternatívu k doprave osobnými autami a aby mali dôvod prestúpiť do autobusov.„Aj takouto formou im chceme dať všetky informácie na to, aby si jednoducho a prehľadne vedeli nájsť svoj spoj do cieľovej destinácie a aby si vedeli naplánovať cestu. Naša aktivita však mapou spojov nekončí. Postupne chceme cestujúcim poskytnúť ďalšie doplnkové služby spojené s ich cestovaním, ako napríklad aktuálne informácie o pohybe jednotlivých autobusov alebo o ich obsadenosti,“ povedal Viskupič.Mapu v tlačenej forme dostanú všetci primátori a starostovia obcí v kraji, ako aj dopravcovia. V elektronickej forme je dostupná na webovom sídle župy www.trnava-vuc.sk