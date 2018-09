V skupine Manuvia sa spojili štyri pracovné a personálne agentúry

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – František Iván Foto: FOTO TASR – František Iván

Bratislava 4. septembra (TASR) - Spojením aktivít štyroch konkurenčných pracovných a personálnych agentúr vznikol jeden poskytovateľ služieb personálneho leasingu do výrobných firiem a podnikov v SR a ČR s viac ako 12.000 zamestnancami pod názvom Manuvia. TASR o tom informovala jej mediálna zástupkyňa.V skupine Manuvia sa spojili agentúry Express People, Wincott People, McROY a Xawax. Takmer dva roky trvajúci proces dvoch akvizícií a jednej fúzie aj súvisiacich integračných procesov už oficiálne povolil Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže v ČR.Sektor personálnych a pracovných agentúr prechádza veľmi intenzívnou konsolidáciou, povedal člen predstavenstva skupiny Peter Dosedla s tým, že odhadovaný konsolidovaný obrat na rok 2018 má mať výšku 150 miliónov eur.Skupina má ambíciu, aby do konca roka 2022 mala 20.000 agentúrnych zamestnancov a dostala sa medzi prvú päťku pracovných a personálnych agentúr v regióne strednej a východnej Európy, povedal Dosedla.Spoločnosť má k dispozícii 6000 lôžok vo vlastných ubytovniach priamo vo veľkých priemyselných areáloch, kde ubytovávame svojich zamestnancov, a to aj v páre s partnerom či partnerkou. Mobilitu pracovníkov uľahčuje flotila autobusov, priblížil situáciu predseda predstavenstva skupiny Dušan Letošník.Manuvia má 20 pobočiek v šiestich krajinách regiónu strednej a východnej Európy. Špecializuje sa na prideľovanie pracovníkov na manuálne pozície, a to najmä do automobilového, elektrotechnického priemyslu a logistiky.