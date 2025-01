V slalome vo Wengene na pódiu iba Nóri, zvíťazil McGrath

Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath zvíťazil v nedeľnom slalome Svetového pohára vo švajčiarskom Wengene. Udržal si vedúcu pozíciu po prvom kole a na pódiu ho doplnili jeho dvaja krajania, druhý Timon Haugan s mankom 18 stotín sekundy a tretí líder klasifikácie disciplíny Henrik Kristoffersen s odstupom +0,29. Nóri ovládli pódium v SP druhýkrát v sezóne, dokázali to už v októbrovom obrovskom slalome v Söldene.





McGrath si pripísal prvý triumf v ročníku a tretí v kariére. Dočkal sa prvýkrát od marca 2022, keď uspel vo francúzskom Meribeli. "Veľa to pre mňa znamená. Sú to skoro tri roky, čo som naposledy zvíťazil. Tvrdo som odvtedy makal, no viackrát mi triumf utiekol medzi prstami, čo ma frustrovalo. Neprestal som si však veriť a podarilo sa mi uspieť tu, možno pred najlepším publikom vôbec," tešil sa 24-ročný lyžiar, ktorému gratulovali aj jeho krajania, ktorí obaja už v tejto sezóne spoznali chuť úspechu. Haugan vyhral slalom v Alta Badii a vo Wengene sa na 2. priečku posunul z desiatej po 1. kole. Víťaz slalomu vo Val-d'Isere Kristoffersen si o jednu pozíciu pohoršil, no upevnil si červený dres pre lídra disciplíny a celkovo je druhý za suverénnym Švajčiarom Marcom Odermattom.Víťazovi troch slalomov v prebiehajúcej sezóne a druhému mužovi poradia slalomu Francúzovi Clementovi Noelovi sa nedarilo. Už po prvom kole bol až na 11. priečke a v druhom si pozíciu nevylepšil, hoci v dobrých podmienkach a na pevnej trati neurobil výraznejšiu chybu. Vo vyrovnaných pretekoch mu však na umiestnenie v prvej desiatke nestačil ani pomerne malý odstup +0,73 s. Slováci neštartovali.

Svetový pohár vo švajčiarskom Wengene - muži, zjazd:



1. Atle Lie McGrath 1:45,94 min,

2. Timon Haugan +0,18 s,

3. Henrik Kristoffersen (všetci Nór.) +0,29,

4. Tanguy Nef +0,33,

5. Loic Meillard +0,46,

6. Daniel Yule (všetci Švajč.) +0,49,

7. Marco Schwarz +0,53,

8. Manuel Feller (všetci Rak.) +0,60,

9. Paco Rassat (Fr.) +0,61,

10. Albert Popov (Bulh) +0,67







Celkové poradie SP (po 20 z 38 pretekov):

1. Marco Odermatt (Švajč.) 866 b.,

2. Kristoffersen 634,

3. Meillard 527,

4. McGrath 482,

5. Haugan 413,

6. Lucas Braathen (Braz.) 392







Poradie v slalome (po 7 z 12 pretekov):

1. Kristoffersen 435 b.,

2. Meillard 370,

3. Clement Noel (Fr.) 364,

4. McGrath 322,

5. Haugan 279,

6. Braathen 253