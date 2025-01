Djokovič sa sťažoval na urážky, odmieta pozápasové interview

Srbský tenista Novak Djokovič vyhlásil, že na grandslamovom turnaji Australian Open nebude ďalej dávať pozápasové interview na kurte. Rozhodol sa tak po tom, čo mal hlavný moderátor uraziť jeho aj srbských fanúšikov.





Desaťnásobný melbournsky šampión odmietol po osemfinálovom víťazstve nad Čechom Jiřím Lehečkom tradičné pozápasové interview, namiesto toho si od Jima Couriera vzal mikrofón a dal krátke vyhlásenie, po ktorom odišiel z kurtu za bučania divákov. Na následnej tlačovej konferencii vysvetlil svoje konanie."Pred pár dňami sa slávny športový novinár, ktorý pracuje pre oficiálneho vysielateľa Channel 9 tu v Austrálii, posmieval srbským fanúšikom a takisto sa urážlivo vyjadroval na moju osobu," povedal siedmy nasadený hráč. Danú osobu nemenoval, ale z opisu sa dá vyvodiť, že išlo o Tonyho Jonesa. "Odvtedy sa verejne neospravedlnil. To isté platí o Channel 9. Keďže sú oficiálni vysielatelia, rozhodol som sa ďalej neposkytovať rozhovory pre Channel 9. Nemám nič proti Jimovi Courierovi ani voči austrálskej verejnosti. Bola to pre mňa veľmi nepríjemná situácia, ktorej som dnes musel čeliť na kurte," citovala ho agentúra AFP. Na otázku, či je to jeho trvalý postoj, kým sa nedočká ospravedlnenia, Djokovič odpovedal: "Áno, presne tak."Podľa miestnych médií boli priaznivci srbského tenistu v piatok večer nahnevaní, keď si Jones robil z nich a aj z 24-násobného grandslamového šampióna počas vysielania srandu. Djokovič dodal, že o celej situácii diskutoval s turnajovým šéfom Craigom Tileym a je ochotný prijať pokutu za to, že neposkytol rozhovory na kurte: "Akceptujem to, pretože mám pocit, že toto je niečo, čo treba urobiť."Djokovič postúpil do rekordného 61. grandslamového štvrťfinále, 15. na Australian Open, čím sa vyrovnal Švajčiarovi Rogerovi Federerovi. Vo štvrťfinále dvojhry sa stretne so Španielom Carlosom Alcarazom.