V SMERE UŽ JE PODĽA P. PELLEGRINIHO DOHODA, AKO PÔJDE DO VOLIEB

Bratislava 24. septembra (TASR) - V Smere-SD je už, ako by strana mala ísť do volieb. Potvrdil to premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini. Podrobnosti hovoriť nechce, necháva to na stredajšiu (25. 9.) tlačovú konferenciu strany. Na otázku, či bude predseda Smeru-SD Robert Fico na kandidačnej listine pre budúcoročné voľby, uviedol, že má na to ako predseda plné právo. Pellegrini zároveň nateraz nepotvrdil, že on bude lídrom kandidátky. Takéto veci má podľa neho oznamovať predseda strany.