V SND môžu návštevníci zažiť Vysokú školu diváckeho umenia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) – Činohra Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave finišuje s inscenáciou Vysoká škola diváckeho umenia. Je to jej prvá premiéra v 99. sezóne, uskutoční sa v sobotu a nedeľu 3. a 4. novembra v novej budove SND.Kabaretné javiskové predstavenie pre troch hercov je o kríze divadla, je to satirická analýza nezáujmu divákov. Dej sa odohráva v divadelnej sezóne 2035/2036, niekoľko rokov po tom, ako sa zatvorili všetky divadlá. K ich znovuotvoreniu môže dôjsť, až keď publikum absolvuje Vysokú školu diváckeho umenia.na piatkovej tlačovej konferencii povedal režisér József Czajlík.Preto sa v hre spomínajú niektoré slovenské divadlá aj viacerí herci či režiséri, ale aj iné domáce súvislosti.vyznal sa Alexander Bárta, ktorý s Robertom Rothom a Danielom Fischerom exceluje v dvojhodinovej výučbe na Vysokej škole diváckeho umenia.Pod vedením dvoch skúsených profesorov a jedného asistenta prechádza publikum širokým spektrom prednášok, názorných ukážok a experimentov, ktoré majú z neskúsených jednotlivcov vychovať profesionálnych divákov. Ukazuje sa, že to nie je vôbec jednoduché a vyžaduje si to veľké úsilie, odvahu a schopnosť nadobudnúť nemálo zručností, ako sa na riadne vysokoškolské štúdium patrí. Študenti po akademickom privítaní absolvujú praktické cvičenia, spoznajú učebné pomôcky a desatoro pravidiel pre návštevníkov divadla, absolvujú vedu o sedadlách, učia sa tlieskať či plakať, kým po štyroch rokoch získajú diplom profesionálneho diváka.Hru v preklade Renaty Deák dramaturgicky pripravili Miro Dacho a Miklós Forgács. Scénu navrhla Viola Fodor, kostýmy Katalin Ory, pohybové kreácie nacvičila Kata Kántor. Hudbu zložil Róbert Lakatos a dve pesničky sú dielo herca Daniela Fischera, ktorý ich aj na gitare hrá a spieva. Spoluúčinkuje štvorčlenná hudobná skupina.