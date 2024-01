V sobotu sa uskutoční zakladajúce Valné zhromaždenie strany Volt Slovensko, členská základňa si bude voliť svojich predsedov

Zastúpenie v 30 krajinách Európy

Overený a žiaduci koncept





Strana Volt bola založená v roku 2017 ako reakcia na nárast populizmu a krajnej pravice. Strana si kladie za cieľ získať mandáty a presadzovať reformy v nadchádzajúcich národných, regionálnych a komunálnych voľbách. Konečným výsledkom má byť vybudovanie federálnej európskej demokracie. V budúcnosti sa paneurópske hnutie plánuje zúčastniť na eurovoľbách vo všetkých 27 členských štátoch.





31.1.2024 (SITA.sk) - V sobotu 3. februára sa v Bratislave uskutoční zakladajúce Valné zhromaždenie Volt Slovensko . Ako ďalej informovala hovorkyňa strany Andrea Danihelová , ide o pobočku celoeurópskej strany Volt Europa Strana Volt je podľa nej zastúpená v 30 krajinách Európy a od roku 2023 pôsobí aj na Slovensku. Na sobotnom zhromaždení vystúpia spolupredsedníčka Volt Europa Francesca Romana D'Antuono a ďalší predstavitelia Volt z partnerských krajín.Valné zhromaždenie má podľa zástupcov strany niekoľko zásadných cieľov. Členská základňa si bude voliť čelných predstaviteľov do funkcií predsedov. Tými sú momentálne zakladatelia strany a súčasní členovia vedenia, Lucia Kleštincová Rick Zedník . Zároveň sa bude konať voľba kandidátskej listiny pre nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu „Slovensko potrebuje radikálne novú kvalitu politiky založenej na odbornosti, otvorenosti a ľudskosti. Naša politika absolútne zlyhala v schopnosti byť platformou pre hodnotové vedenie európskeho kalibru," uviedla Kleštincová. Zároveň zdôraznila význam spolupráce so zahraničnými pobočkami hnutia, ktorým podľa nej záleží na tom, aby Slovensko bolo v Bruseli počuť.Podľa spolupredsedu strany Ricka Zedníka práve skúsenosti z iných krajín sú dôkazom, že Volt je overený a žiaduci koncept, ktorý dokáže priniesť urgentne potrebnú zmenu na slovenskú politickú scénu.„V roku 2024 uplynie 20 rokov od členstva Slovenska v Európskej únii . Celá generácia Sloveniek a Slovákov, ktorí sa považujú sa za Európanky a Európanov, požaduje moderné a otvorené politické vedenie. Pre nich národný parlament, ktorý zo štyroch pätín tvoria muži, nereprezentuje realitu, kde väčšinu obyvateľov tvoria ženy," vyhlásil s tým, že väčšinu členov Voltu Slovensko tvoria ženy.