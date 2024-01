V prezidentských voľbách 2024 bude kandidovať aj Igor Matovič

Kandidátom hnutia Slovensko (bývalé OĽaNO) na prezidenta bude jeho predseda Igor Matovič. Hnutie odovzdalo podpisy poslancov na poslednú chvíľu len niekoľko minút pred uplynutím termínu.

Za hnutie Slovensko chce kandidovať na prezidenta jeho líder Igor Matovič. O prezidentský palác chce zabojovať aj historik Patrik Dubovský. Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, Za ľudí, Kresťanská únia (KÚ) sa podpísali pod oba návrhy. Matovič na tlačovej konferencii priblížil, že Dubovský je kandidátom Za ľudí a KÚ. Záujemcovia o prezidentskú kandidatúru museli svoje kandidatúry odovzdať do utorka (30. 1.) do polnoci.



Matovič chce podľa svojich slov kandidatúrou prispieť k hľadaniu pravdy. Zdôraznil, že ľuďom treba dopriať, aby mohli v prvom kole voliť v súlade so svojím svedomím. "Ideme pomôcť v prvom rade ľuďom, aby mali dosť informácií, aj kandidátom ideme okoreniť kampaň," uviedol. Zdôraznil, že nechce byť prezidentom a ani ním nebude. Kandidatúry sa vzdať nemieni.



Matovič deklaruje, že svojou kandidatúrou nechce škodiť kandidátovi Ivanovi Korčokovi, no aj jemu chce "v mene ľudí" dávať otázky. "Hlásim sa do boja, chcem držať chrbát demokratickému kandidátovi, chcem vytvoriť koridor pravde a klásť možno aj nepríjemné, ale adekvátne otázky," doplnil. Nie je podľa neho vylúčené, že hnutie Slovensko podporí v druhom kole Korčoka.



Návrhy sa podávali predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD), ktorý do 14 dní od doručenia návrhu na kandidáta preskúma, či spĺňa podmienky ustanovené zákonom. Pri podaní návrhu v posledný možný deň tak lehota na preskúmanie uplynie 13. februára.



Právo navrhnúť kandidáta na prezidenta majú poslanci NR SR a taktiež občania SR. V prípade občianskeho návrhu kandidáta sa návrh podáva formou petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi, ktorí majú právo voliť do NR SR. V prípade poslaneckého kandidáta musí návrh svojím podpisom podporiť najmenej 15 poslancov NR SR. Kandidovať môže podľa zákona každý občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov.



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.



Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa už začala. Kandidáti na ňu môžu minúť pol milióna eur. Kampaň sa končí 48-hodinovým moratóriom.

Správu budeme aktualizovať