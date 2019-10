V sondážnych rokovaniach s Kurzovou ÖVP pokračujú už len Zelení

Na archívnej snímke Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 24. októbra (TASR) - Súčasťou sondážnych rokovaní s Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) bývalého kancelára Sebastiana Kurza, ktorá jasne zvíťazila v septembrových predčasných parlamentných voľbách, zostáva už len strana Zelených. Po tom, ako rozhovory s ÖVP uzavrela opozičná Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) s tým, že je k dispozícii len pre riadne koaličné rokovania, spravila tak vo štvrtok aj liberálna strana NEOS. Informovala o tom agentúra APA.Zatiaľ čo Kurz predpokladal, že sondážne rozhovory so stranou NEOS budú trvať ešte niekoľko týždňov, jej šéfka Beate Meinlová-Reisingerová po trojhodinovom stretnutí s predstaviteľmi ÖVP oznámila, že sú pre ňu ukončené. Ako dodala, jej strana je ochotná začať len skutočné koaličné rozhovory, ktoré však budú mať zmysel iba v prípade, že sa ÖVP a NEOS dohodnú na spoločných cieľoch.Ukončenie rozhovorov so stranou NEOS potvrdil aj Kurz.povedal predseda ÖVP vo viedenskom Zimnom paláci princa Eugena Savojského. Je však ešte potrebné vyjasniť si otázku, či je zmysluplné vstúpiť do koaličných rokovaní o zostavení vlády so stranou, s ktorou majú veľa názorových odlišností, dodal.Na sondážne rokovania si chce Kurz nechať čas ešte niekoľko týždňov, keďže situáciu v mnohých stranách považuje za neprehľadnú.Predčasné parlamentné voľby sa v Rakúsku uskutočnili 29. septembra v dôsledku májového rozpadu koaličnej vlády ÖVP so Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Ten vyvolalo zverejnenie kompromitujúceho videozáznamu, ktorý bol tajne nakrútený na španielskom ostrove Ibiza. Na ňom je zachytený dnes už bývalý predseda FPÖ Heinz-Christian Strache, ako pred voľbami z roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu.Obnovenie koalície ÖVP s FPÖ je preto nepravdepodobné. Rakúski slobodní navyše avizovali odchod do opozície s tým, že budú ochotní rokovať vtedy, ak by koaličné rozhovory s ostatnými stranami zlyhali.