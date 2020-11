V Spišskej Novej Vsi kontrolovali mosty, jedna lávka je pre zlý stav uzatvorená

Uzavretá lávka

Obmedzenie zaťažiteľnosti

18.11.2020 (Webnoviny.sk) - Kontrola mostov v Spišskej Novej Vsi špeciálnou metódou preukázala, v akom stave je ich konštrukcia. Informuje o tom mesto Spišská Nová Ves na sociálnej sieti. Najhoršie dopadla lávka pri zimnom štadióne.Tú na odporúčanie odborníkov uzavreli. Mesto o kontrole mostov a lávok rozhodlo po tom, ako sa v posledný júlový deň v širšom centre mesta na Starosaskej ulici zrútil most pre peších.„Ako prvé sme začali diagnostikovať mosty, ktoré mali rovnakú konštrukciu, ako mala spadnutá lávka. Išlo o mosty na Radlinského ulici, Fabiniho ulici, Kožuchovej ulici a lávka pri zimnom štadióne,“ uviedol Milan Mucha z oddelenia výstavby Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.Podľa výsledkov je v najhoršom stave lávka pri zimnom štadióne, ktorú už mesto uzavrelo.„Spomínaná lávka ukázala predzvesť vážnej statickej poruchy, pravdepodobne došlo k dekompresii prepätia v lanách. Je potrebné vykonať diagnostiku statickou záťažovou skúškou, ktorá rozhodne o ďalšom postupe,“ uviedol Milan Mucha . V súčasnosti sa mesto prikláňa k odstráneniu lávky, nakoľko konštrukcia nie je v dobrom stave.Čo sa týka mostov na Radlinského a Fabiniho ulici, tu je doporučené obmedziť zaťažiteľnosť na 48 ton a následne vykonať statické záťažové skúšky. Pri bežných prevádzkových podmienkach sú však mosty priechodné. Pri hĺbkovej prehliadke najlepšie obstál most na Kožuchovej ulici, ktorý po rekonštrukcii roku 2018 nevykazuje žiadne statické poruchy.Na mostoch boli vykonané laserové merania s 3D výstupmi. „V princípe je to ako röntgen, pretože za pomoci georadarového prístroja dokážeme merať veci, ktoré voľným okom nie sú viditeľné, to znamená lokalizovať trhliny, praskliny, karbonizáciu poškodenia mäkkej výstuže, prepäťových káblov a podobne. Vďaka tomu máme komplexnú predstavu o stave jednotlivých mostných konštrukcií,“ priblížil konateľ firmy na kontroly stavov mostných konštrukcií Miroslav Garaj Z toho boli následne vyhodnotené statické posúdenia. Spracovateľom bol Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.