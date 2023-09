V Spišskej Novej Vsi osadia prvé kamene zmiznutých, budú pripomínať obete nacizmu a násilie spáchané na Židoch (foto)

Nainštalujú tri kamene

7.9.2023 (SITA.sk) - V Spišskej Novej Vsi osadia vôbec prvé pamätné kamene v rámci projektu Stolpersteine , takzvané „kamene zmiznutých“. Majú byť pamätníkom na obete nacizmu a dokazovať rozsah nacistických vojnových zločinov.V meste budú inštalované dokopy tri kamene, prvé dva na Zimnej ulici pred domom Zinnerovcov, ďalší na Letnej pred domom číslo 37, venovaný bude Marte Rosenthalovej. Ako ďalej tlačovú agentúru SITA informovala aktivistka občianskeho združenia Pro Memory a pedagogička Ružena Kormošová, mosadzné dlažobné kocky s rozmermi 10 x 10 x 10 centimetrov budú vsadené pred posledným bydliskom obetí.Pôjde o súčasť medzinárodného projektu Židovské kultúrne dedičstvo mesta Spišská Nová Ves pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia , ktorý pripadá naDva pamätné kamene na Zimnej ulici budú pripomínať vdovu Etelu Zinnerovú, rodenú Friedovú (nar. 1877), a jej syna. „Vo veku 65 rokov bola deportovaná v máji 1942 v rodinnom transporte zo Spišskej Novej Vsi do geta v Izbici v Lublinskej oblasti, kde bola zavraždená. Jej syn Dezider Zinner (nar. 1903) bol internovaný v Ilave a 26. marca 1942 deportovaný v prvom mužskom transporte zo Slovenska, ktorý bol vypravený zo Žiliny. Zahynul v Lublinskej oblasti, kde bol zavraždený v roku 1943,“ priblížila Kormošová.Jeho manželka Alica sa so 6-ročným synom Petrom podľa jej slov zachránila v bunkri v takzvanej Židovskej dolke na Klauzoch v Slovenskom raji. Ukrývali sa tam od septembra 1944 do februára 1945 spolu s ďalšími desiatimi prenasledovanými židovskými obyvateľmi z rodiny Lichtensteinovcov, Weiszovcov, Braunovcov a Bednárovcov.Kameň na Letnej ulici odkazuje na osud Marty Rosenthalovej, rodenej Löwi (nar. 1904), ktorú v septembri 1944 uväznili v budove Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi a 16. decembra 1944 brutálne zavraždilo gestapo za letiskom pri Smižanskom lese pri Spišskej Novej Vsi na okraji Slovenského raja.„Manžel Aurel Rosenthal bol poslaný do koncentračného tábora v Nemecku. Dve malé dcérky Vierku a Denisku ukrývala pani Štefánia Pellerová zo Spišskej Novej Vsi. V roku 2019 bola ocenená in memoriam titulom Spravodlivý medzi národmi. Ocenenie prevzala jej vnučka,“ opísala Kormošová.Za projektom Stolpersteine je nemecký umelec Günter Demnig, ktorý ich inštaloval vo vyše 20 krajinách Európy. V tomto roku v júni umiestnil v poradí stotisíci kameň v Norimberku. Na Slovensku boli prvé pamätné kamene osadené v roku 2012.„Stolpersteine je nemecké slovo pre výraz ,kameň na zakopnutieʻ,“ objasnila aktivistka Pro Memory. Podľa jej slov ich osadenie v Spišskej Novej Vsi dokazuje, že aj tohto mesta sa dotkla druhá svetová vojna.„Aj v našom meste boli rodiny, z ktorých sa z koncentračných táborov nikto nevrátil, z iných rodín prežil jeden, prípadne zopár členov,“ dodala s tým, že zo Spišskej Novej Vsi bolo viac ako 800 obetí.Súčasťou série spomienkových podujatí bude v piatok aj čítanie mien obetí holokaustu a záchrancov. V Spišskej Novej Vsi sa do podujatia Nezabudnutí susedia zapoja po tretíkrát. Spolu s ním tak urobí približne 130 miest, obcí a škôl na Slovensku, aby si pripomenuli tragické obdobie druhej svetovej vojny.Ďalší program bude pokračovať na miestnom židovskom cintoríne, kde budú študenti gymnázia na Školskej ulici rozprávať príbehy mladých a ich rodín zo Spišskej Novej Vsi.