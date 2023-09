Prezidentka poďakovala vojakom ozbrojených síl za ochranu krajiny a vyzdvihla ich prácu v zahraničných misiách

Vďaka a uznanie

7.9.2023 (SITA.sk) - Okolnosti vojenskej agresie na Ukrajine stavajú do iného svetla aj poslanie našich ozbrojených síl. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti slávnostného dekorovania bojových zástav desiatich útvarov Ozbrojených síl (OS) SR Ako prezidentka vysvetlila, biele a bordové stuhy na zástavách sú výrazom vďaky a uznania za svedomitosť a oddanosť, s akými vojaci plnia úlohy spojené so zaisťovaním bezpečnosti SR.„Je to uznanie a vďaka za to, že ste na ochranu našej krajiny, jej obyvateľov a ich hodnôt pripravení vynaložiť maximum úsilia a energie, obetovať za ne zdravie i životy," odkázala prezidentka.Ako prezidentka ďalej uviedla v príhovore, slovenskí vojaci nadväzujú na tradície zápasov za slobodu, ktoré zvádzali starí otcovia v československých légiách a tiež počas druhej svetovej vojny a v Slovenskom národnom povstaní.„Naša minulosť nám pripomína, že sloboda a pokojný každodenný život nie sú samozrejmosťou. Že sme povinní tieto hodnoty chrániť, a v prípade potreby bojovať o ich prinavrátenie. Žijeme v čase, keď tento zápas nie je uzavretou kapitolou dejín. Ale je realitou na východ od našich hraníc. Okolnosti vojenskej agresie na Ukrajine stavajú do iného svetla aj poslanie našich OS SR," vyhlásila prezidentka s tým, že práve v tomto čase je oveľa zreteľnejšia nezastupiteľná úloha vojakov pre osud krajiny.„Aby SR nečelila priamemu vojenskému ohrozeniu prispieva aj skutočnosť, že sme súčasťou systému kolektívnej obrany NATO . Aj z tohto strategického partnerstva vyplývajú pre našich vojakov povinnosti a úlohy. Narastá význam ich práce nielen pre nás, ale aj pre medzinárodné spoločenstvo, kde ste sa ukázali ako spoľahlivý partner," povedala Čaputová.Na záver vyzdvihla úlohu OS SR pri plnení úloh v zahraničných misiách a tiež ich pomoc civilnému obyvateľstvu v rôznych krízových situáciách.