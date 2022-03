V Spojenom kráľovstve zrušili všetky protipandemické opatrenia, pri vstupe do krajiny vás už nečakajú žiadne kontroly

19.3.2022 (Webnoviny.sk) - Spojené kráľovstvo zrušilo všetky pravidlá, ktoré mali zabraňovať šíreniu ochorenia COVID-19 . Nariadenie vstúpilo do platnosti v piatok (18. marca). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Od 18. marca nie je na vstup do Spojeného kráľovstva potrebný žiaden úkon. Očkovaní aj nezaočkovaní cestujúci budú môcť na britské územie vstúpiť bez povinnosti vykonania testu na koronavírus. Odpadáva tiež povinnosť sa pred cestou do Spojeného kráľovstva registrovať.