Prieskum: Ľudia sa najviac obávajú zdražovania. Slováci, ktorí nesledujú spravodajstvo sú najviac náchylní na konšpirácie

19.3.2022 (Webnoviny.sk) - Viac ako pandémie koronavírusu sa respondenti obávajú rastúcich cien, vojny na Ukrajine a stavu slovenského zdravotníctva. Vyplýva to z prieskumu „Ako sa máte, Slovensko“, ktorý spoločnosť Mnforce spolu s agentúrou Seesame a Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) vykonala v dňoch 24. februára až 1. marca na vzorke tisíc respondentov. O výsledkoch prieskumu informovala Michaela Lukovičová zo spoločnosti Seesame.Respondenti pociťovali najväčšie obavy z rastúcich cien energií a inflácie (85,7 percent), z vojny na Ukrajine (78,2 percent) a stavu slovenského zdravotníctva (77 percent).Pomerne veľké obavy pociťuje verejnosť aj z popularity extrémistických a antisystémových skupín (64,7 percenta) a z príchodu utečencov z krajín sužovaných vojnou (62,6 percenta).Z pandémie koronavírusu má obavy 44,5 percenta opýtaných. „V porovnaní s decembrom 2021 tiež klesol počet respondentov, ktorí sa cítia byť pandémiou koronavírusu ohrození. V decembri 2021 ich bolo 31,8 percenta, vo februári a marci 2022 ich je iba 24 percent,“ uvádza prieskum.„Rastúce ceny a napadnutie Ukrajiny vojskami Ruskej federácie pomáhajú rýchlo zabudnúť na obdobie pandémie. Dva roky po jej začiatku na Slovensku sa s výrazným náskokom pred klesajúcimi obavami z koronavírusu ocitajú obavy z rastúcich cien, stavu nášho zdravotníctva a vojny na Ukrajine.“ komentuje výsledky výskumu Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.Pre 35,2 percenta respondentov sú v oblasti získavania informácií dôveryhodnejšie médiá,. Respondenti, ktorí viac dôverujú pri informáciách o svete a politike svojim príbuzným a známym, výrazne menej často sledujú večerné správy v televízii a počúvajú správy v rozhlase alebo čítajú noviny.„Až 37 percent z nich takto sleduje správy maximálne raz za týždeň, prípadne ich vôbec nesleduje. Informáciám od známych v porovnaní s informáciami z médií výrazne viac dôverujú muži a voliči strán Smer-SD, Republika a ĽSNS,“ uvádza sa v prieskume.Spomedzi tých respondentov, ktorí viac dôverujú pri získavaní informácií o svete a politike svojim príbuzným a známym, je zaočkovaných proti koronavírusu iba 35,2 percenta, pričom zároveň viac„Až 71,1 percenta z nich súhlasí s výrokom Skutočnosť je zväčša iná, než sa nám podsúva, svetom hýbu mocné tajné skupiny podľa utajeného scenára, pričom medzi respondentmi, ktorí viac dôverujú médiám, je to iba 25 percent,“ konštatuje sa v prieskume.Z prieskumu tiež vyplýva, že až 45,8 percenta respondentov, ktorí pri získavaní informácií o svete a politike viac dôverujú svojim príbuzným a známym, odpovedá, že spôsobom života, kultúrou a hodnotami je im bližšia východná Európa.Podobne platí, že až 23,1 percenta respondentov s väčšou dôverou v informácie od príbuzných a známych si myslí, že Slovensko by geopoliticky malo stáť na strane Ruska.