V správe SIS nebolo nič o ovplyvňovaní vyšetrovania politikmi, Fico s Pellegrinim podľa Šeligu rozbíjajú dôveru v políciu

Bude trestné oznámenie?

Kritizovali údajné dohody

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.5.2021 (Webnoviny.sk) - V správe Slovenskej informačnej služby (SIS) , ktorú predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) prečítal poslancom na mimoriadnej schôdzi parlamentu , nebolo nič o ovplyvňovaní vyšetrovania káuz zo strany politikov.Na piatkovej tlačovej besede to povedal poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí). Doplnil, že nešlo priamo o utajované informácie, ktorých je šéf parlamentu zo zákona príjemcom, ale o „spravodajský produkt", ktorý si Kollár vyžiadal, aby to mohol „povedať ďalej".„Je v záujme polície, prokuratúry a ministerstva vnútra, aby v rámci možného informovali o tom, že postupujú a vyšetrujú," ozrejmil Šeliga. Policajný zbor podľa neho nie je len minister vnútra a policajný prezident, ale „stovky a tisíce policajtov, ktorí sú tam roky, ktorí si robia svoju robotu, a ktorí tam neprišli za tejto vlády".Ak líder strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico alebo šéf Hlasu - sociálnej demokracie (Hlas-SD) Peter Pellegrini majú mená niekoho, kto by mohol ovplyvňovať vyšetrovania, podľa Šeligu majú podať trestné oznámenie. „Lebo takýmto spôsobom takouto konšpiráciou totálne rozbijeme dôveru v políciu a je jedno, či tu bude táto vláda alebo iná vláda alebo," dodal.Viacerí politici, predovšetkým z prostredia opozície, hovorili v posledných dňoch o podozreniach z manipulácie vyšetrovania medializovaných káuz. Kritizovali pritom napríklad údajné dohody medzi vyšetrovateľmi a prokurátormi na jednej strane a svedkami-kajúcnikmi, ktorí vypovedajú za rôzne ponúknuté výhody.Fico vyhlásil, že na základe takýchto praktík bol obvinený napríklad bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. alebo exprezident Policajného zboru Tibor G. Šéf parlamentu Kollár zasa opakovane zdôrazňoval nevinu bývalého šéfa SIS Vladimíra P.