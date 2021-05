Výpovede kajúcnikov sa nekoordinovali a s dôkazmi sa nemanipulovalo, tvrdia prokurátori

Slovensko stojí na križovatke

Reakcia na ponúkané výhody

28.5.2021 (Webnoviny.sk) - Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) neevidujú žiaden dôkaz o manipulácii s dôkazmi alebo o snahe zosúlaďovať výpovede spolupracujúcich obvinených či svedkov. Ako skonštatoval zástupca špeciálneho prokurátora Peter Kysel , prokurátori sú presvedčení, že trestné stíhania pracovnou skupinou „Očistec“ sú vedené v súlade s Trestným poriadkom a za plného rešpektovania práv obhajoby.Reagoval tak na štvrtkové vyhlásenie vyšetrovateľov a operatívnych pracovníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) z pracovnej skupiny „Očistec“, v ktorom sa dôrazne ohradili voči útokom spochybňujúcim integritu nimi vedených trestných stíhaní. Stanovisko Kysela poskytol hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan. „Výpovede spolupracujúcich obvinených sú vždy predmetom ďalšieho overovania a verifikácie v procese dokazovania,“ uviedol Kysel. Zdôraznil, že pracovná skupina „Očistec“, ale aj niektoré ďalšie vyšetrovacie tímy NAKA a Úradu inšpekčnej služby, v súčasnosti odhaľujú a stíhajú mimoriadne závažnú trestnú činnosť, ktorá zasahuje až do najvyšších sfér verejného života.„Ako taká teda ohrozovala, a stále ohrozuje, najdôležitejší princíp právneho štátu, ktorým je princíp rovnosti pred zákonom,“ doplnil.Podľa Kysela je Slovensko na križovatke boja o spravodlivosť. „Enormná snaha časti spoločenských a politických špičiek vrátiť krajinu do čias našich ľudí v súčasnosti vrcholí. Obava, ako ďaleko a ako vysoko budú viesť v súčasnosti vedené trestné stíhania, rezultuje v snahu škandalizovať skúsených, čestných a odvážnych vyšetrovateľov, ktorí úspešne odstíhali najnebezpečnejšie zločinecké skupiny na Slovensku,“ pokračoval s tým, že táto snaha nesmie byť úspešná.Prokurátori ÚŠP veria, že vyšetrovatelia a operatívci, ktorí sú v súčasnosti objektom „vykonštruovaných“ obvinení a konšpirácií, sa nenechajú týmito útokmi znechutiť.„O to – koniec koncov – osobám, ktoré tieto útoky organizujú, ide v prvom rade. Aj tieto útoky sú však dôkazom, že vedené trestné stíhania zasahujú v minulosti nedotknuteľné osoby a skupiny. Vyjadrujeme týmto našim kolegom vyšetrovateľom a operatívnym pracovníkom, plnú podporu,“ uzavrel Kysel.Viacerí politici, predovšetkým z prostredia opozície, hovorili v posledných dňoch o podozreniach z manipulácie vyšetrovania medializovaných káuz. Kritizovali pritom napríklad údajné dohody medzi vyšetrovateľmi a prokurátormi na jednej strane a svedkami-kajúcnikmi, ktorí vypovedajú za rôzne ponúknuté výhody.Predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico vyhlásil, že na základe takýchto praktík bol obvinený napríklad bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. alebo exprezident Policajného zboru Tibor G. Šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zasa opakovane zdôrazňoval nevinu bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P.