V Správe štátnych hmotných rezerv prebehne poslanecký prieskum, posvieti si aj na nákup antigénových testov

Neuspokojúce odpovede šéfa úradu

Správa hmotných rezerv je poslaneckému prieskumu otvorená

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti vykoná poslanecký prieskum v Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR. Konať by sa mal 21. januára, pričom bude zameraný na pripravenosť štátnych rezerv na núdzovú situáciu, ako aj na proces obstarávania antigénových testov. Také sú závery dnešného mimoriadneho rokovaniu výboru.Ten sa venoval správe Najvyššieho kontrolného úradu SR a podľa tlačovej správy hnutia OĽANO so znepokojením prijal informácie o situácii v štátnych rezervách v súvislosti s ich nepripravenosťou na 2. vlnu pandémie COVID-19 a plošné testovanie obyvateľstva, ako aj v súvislosti s chýbajúcimi procesmi a kompetenciami a ich nastavením.Predseda výboru Peter Kremský (OĽANO) označil odpovede šéfa úradu Jána Rudolfa za "neuspokojúce".“Vieme, že Pellegriniho vláda na prichádzajúcu pandémiu reagovala veľmi slabo a nebola schopná efektívne obstarávať zdravotnícky materiál. Je však šokujúce, že ani nové vedenie SŠHR nebolo schopné zabezpečiť dostatok ochranného materiálu,” uviedol Kremský.Správa štátnych hmotných rezerv SR reagovala, že nie všetci poslanci boli rovnakého názoru, že stanovisko a odpovede pána predsedu boli neuspokojujúce."Poslaneckému prieskumu sme otvorení a sme pripravení poslancom podrobne objasniť pripravenosť SŠHR SR na núdzovú situáciu a rovnako proces nákupu antigénových testov na ochorenie COVID-19," uvádza sa v stanovisku, ktoré úrad poskytol agentúre SITA.Zároveň úrad dodal, že sa nestotožňuje so závermi kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v oblasti stanovenia percenta pripravenosti na zvládnutie mimoriadnej situácie, pričom mu vytkol najmä metodiku, ako aj fakt, že v pripravenosti neboli zohľadnené vyskladnené pohotovostné zásoby."SŠHR SR v minulosti poskytovala pohotovostné zásoby pre potreby orgánov krízového riadenia a naďalej je pripravená poskytnúť súčinnosť a vyskladňovať zdravotnícke pomôcky pre zvládanie kritickej situácie," uzavrel úrad.