Ministerstvo odporúča Slovákom len nevyhnutné cestovanie, v Rakúsku môže dôjsť k sprísneniu opatrení

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Rezort slovenskej diplomacie naďalej neodporúča občanom iné ako nevyhnutné cesty do zahraničia. V prípade takejto neodkladnej cesty do susedných štátov, teda do Česka, Maďarska, Rakúska, Poľska či na Ukrajinu je potrebné sa oboznámiť s podmienkami vstupu do krajiny.Vo svojom profile na sociálnej sieti do uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin(SaS).zároveň informoval, že kilometrové kolóny na hraničných priechodoch s Rakúskom sa po víkendových komplikáciách začiatkom pracovného týždňa výrazne skrátili. Dodal, že situácia sa upokojila a čakanie sa skrátilo z niekoľkých hodín na nevyhnutný čas. Opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 však naďalej zostali v platnosti.Štátny tajomník tiež upozornil na to, že každý, kto vstupuje do Rakúska a nespĺňa žiadnu z výnimiek, akými sú napríklad pendleri či turnusoví pracovníci s potvrdením v angličtine alebo nemčine, musí absolvovať 10-dňovú karanténu.„Tej sa síce občan nevyhne, ale aspoň si ju môže skrátiť na 5 dní, ak do krajiny vstúpi s negatívnym testom (aj antigénovým) na COVID-19, nie starším ako 72 hodín,“ pripomenul štátny tajomník s tým, že slovenskí policajti vykonávajú na hraniciach naďalej len námatkové kontroly, aby sa netvorili kolóny.Slováci vracajúci sa z práce v Rakúsku, ktorí prechádzajú cez hranice najčastejšie, by nemali podľačeliť problémom s veľkým zdržaním na cestách.„Na rakúskej strane podľa všetkého dôjde k ďalším zmenám,“ upozornil štáty tajomník.Dodal, že Rakúsko ešte minulý týždeň avizovalo, že opatrenia na svojich hraniciach vrátane zvažovaného uzavretia menších hraničných priechodov, bude upravovať podľa vývoja pandemickej situácie.„Podľa posledných informácií, hoci zatiaľ iba z rakúskej tlače, by sa od piatka 15. januára mali cestujúci prichádzajúci do Rakúska online registrovať, pričom platiť by to malo aj pre Rakúšanov. Samozrejme, aj v tomto prípade by výnimky mali platiť pre pendlerov, tranzitujúcich cestujúcich, prípadne pre ďalšie špecifické prípady nevyhnutných ciest (nepredvídateľné rodinné dôvody, ako napríklad pohreb),“ uzavrel. Dodal, že rezort zisťuje podrobnosti a verejnosť bude následne informovať.