V SR podstúpi laparoskopickú operáciu menej onkopacientov ako vo svete

Bratislava 14. októbra (TASR) – Robotika a laparoskopia sú podľa európskych chirurgov najnovšími trendmi v onkochirurgii. S cieľom zmeniť prístup k robotickým a laparoskopickým operáciám to uviedli v Bratislave na medzinárodnom kongrese, ktorého organizátorom je už po druhýkrát Chirurgická klinika a transplantačné centrum Jesseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice v Martine." povedal Alexander Ferko, lekár z Chirurgickej kliniky a Transplantačného centra Jesseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice v Martine.V rámci podujatia sa zameranie týkalo hlavne robotických či laparoskopických operácií a výkonov, napríklad onkochirurgické operácie pečene a pankreasu.Laparoskopické výkony ako odstránenie žlčníka alebo operácia prietrže sú dostupné pre väčšinu pacientov na Slovensku, avšak takzvané zložitejšie laparoskopické výkony konečníka, hrubého čreva, pečene a pankreasu sú stále pre slovenských pacientov dostupné len na niektorých pracoviskách.Podľa Chirurgickej kliniky a transplantačného centra Jesseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice v Martine podstúpi vo svete laparoskopickú operáciu až 80 percent pacientov, no na Slovensku sa laparoskopicky zoperuje približne 20 percent pacientov, ktorí trpia rakovinou hrubého čreva a konečníka.Pod vedením Ferka prezentovali slovenskí lekári po prvýkrát výsledky testovania nového operačného postupu pre rakovinu konečníka, ktorý znižuje pooperačné komplikácie a potrebu vývodu. Týmto by podľa lekárov mal zefektívniť liečbu a následnú rekonvalescenciu.Na kongrese sa k týmto trendom vyjadrili aj profesor Amjad Parvaiz z Veľkej Británie, ktorý je svetovým lídrom v robotickej kolorektálnej chirurgii alebo profesor Bjorn Edwin z Nórska, ktorý prezentoval aktuálne novinky z oblasti chirurgie pečene.