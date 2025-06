V Srbsku protestovalo až 140-tisíc ľudí, študenti a verejnosť požadujú predčasné voľby a reagujú na tragédiu – FOTO

Rozdielne odhady účasti, požiadavky na voľby zneli naprieč davom

Prezident dostal ultimátum, protestujúci chcú slobodu do vlastných rúk

29.6.2025 (SITA.sk) - Približne 140-tisíc ľudí sa v sobotu zišlo na masívnom proteste v srbskom hlavnom meste Belehrad, kde študenti a verejnosť zintenzívnili tlak na populistickú vládu s požiadavkou na predčasné voľby. Bola to najväčšia demonštrácia za ostatné mesiace, ktorú odštartovala tragédia v Novom Sade, kde po zrútení strechy stanice zomrelo 16 ľudí, pričom mnohí túto udalosť pripisujú korupcii.Podľa nezávislého monitoru Archive of Public Gatherings sa na námestí a priľahlých uliciach zhromaždilo asi 140-tisíc ľudí, čo je výrazne viac než policajný odhad 36-tisíc. Dav skandoval „Chceme voľby!“ a niesol srbské vlajky i transparenty s názvami miest z celého Srbska.Študenti už viac ako pol roka blokujú univerzity a organizujú protesty po celej krajine, pričom žiadajú transparentné vyšetrovanie tragédie. Na rozdiel od predchádzajúcich pokojných zhromaždení však tentoraz došlo k stretom s políciou, ktorá použila slzný plyn a omračujúce granáty. Podľa svedkov AFP boli najmenej dvaja ľudia zadržaní, miestne médiá hlásia viacero zatknutí.Organizátori dali prezidentovi Aleksandarovi Vučićovi ultimátum, aby do 21:00 oznámil voľby, čo však odmietol. Po skončení protestu vyzvali občanov, aby „vzali slobodu do vlastných rúk“ a avizovali ďalšie akcie. Minister vnútra odsúdil útoky na policajtov a prisľúbil zatýkanie páchateľov.Protesty už viedli k pádu premiéra, no vládnuca strana zostáva pri moci s novou vládou a prezidentom v čele. Vučić opakovane tvrdí, že protesty sú súčasťou zahraničného sprisahania. V ostatných týždňoch bolo pred demonštráciami zadržaných viacero osôb, pričom piati boli v piatok obvinení z prípravy prevratu.Rektor Belehradskej univerzity Vladan Djokić, ktorý podporuje protesty, upozornil na „zatýkania, výsluchy a útoky“ voči študentom. Očakáva, že po masovom proteste bude musieť vláda reagovať. Vládna strana v ostatných komunálnych voľbách tesne zvíťazila, no opozícia ju obvinila z kupovania hlasov a manipulácie, čo Vučić odmieta.