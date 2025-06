Víťazstvo Trumpovej administratívy. G7 schválila daňovú výnimku pre americké giganty, zdaňované budú len doma

Americké firmy budú zdaňované výhradne v USA

Americký minister financií vyzýva na ďalšie úpravy zákona

29.6.2025 (SITA.sk) - Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta G7 sa v sobotu dohodla na výnimke pre americké nadnárodné spoločnosti z globálnej minimálnej dane, ktorú zaviedli iné štáty. Je to významné víťazstvo pre vládu prezidenta Donalda Trumpa , ktorá intenzívne tlačila na kompromis.Podľa dohody budú americké firmy profitovať z tzv. „side-by-side“ riešenia, v rámci ktorého budú zdaňované len v USA, a to z domácich aj zahraničných ziskov. G7 uviedla, že k dohode prispeli aj „nedávno navrhnuté zmeny v americkom medzinárodnom daňovom systéme“, ktoré sú súčasťou Trumpovho kľúčového domáceho zákona, naďalej prerokovávaného v Kongrese.Systém „side-by-side“ má podľa G7 „priniesť väčšiu stabilitu a istotu do medzinárodného daňového systému“. V roku 2021 sa takmer 140 krajín dohodlo na zdaňovaní nadnárodných spoločností pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) , pričom druhý pilier tejto dohody stanovuje minimálnu globálnu daň 15 %. O výnimke pre americké firmy však musí definitívne rozhodnúť OECD.G7 vyjadrila nádej, že „rýchlo dosiahne riešenie, ktoré bude prijateľné a realizovateľné pre všetkých“. Americký minister financií Scott Bessent už vo štvrtok avizoval, že sa pripravuje „spoločné porozumenie medzi krajinami G7, ktoré ochráni americké záujmy“. Zároveň vyzval Kongres, aby z Trumpovho zákona odstránil tzv.„Section 899“, ktorá umožňuje zdaňovať firmy s cudzím vlastníctvom a investorov z krajín s neférovými daňami voči americkým podnikom. Táto klauzula vyvolala obavy, že by mohla odradiť zahraničné investície do USA.