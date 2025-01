V Štandarde končí aj komentátor Dag Daniš, vydavateľský úsek bol podľa neho čoraz viac prelezený „agentmi“ rôzneho druhu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.1.2025 (SITA.sk) - Po tom, čo Denník Štandard ukončil spoluprácu so šéfredaktorom Jaroslavom Daniškom , z internetového denníka odchádza aj komentátor Dag Daniš. Ako ten uviedol na sociálnej sieti, okrem neho odchádzajú aj bývalý politik Vladimír Palko Peter Števkov , Dana Vitálošová, Michal Čop, Ivan Lučanič , a tiež viacero externých autorov.Daniš označil Štandard za úspešný mediálny projekt, ktorý nevznikal ani zo zahraničných zdrojov, ani na objednávku progresívneho mainstreamu. "Vznikol ako domáci, národný projekt, ktorý ponúkal národno-konzervatívnu žurnalistiku a iný ako "atlantický" či "progresivistický" pohľad na svet. Slovom, Štandard sa pokúšal uvažovať suverénne, v slovenskom záujme," uviedol Daniš.Z tohto dôvodu bol podľa neho časom vydavateľský úsek "čoraz viac prelezený 'agentmi' rôzneho druhu". "A nie, neboli to ruskí agenti (ako vás presviedčali insitní analytici z facebookov). Vetry, zaprdené vetry prišli skôr z opačnej strany. Možno preto, aby dostali pod kontrolu národný projekt, ktorý vybočoval z programu, resp. z predpísanej mediálnej línie. A, ktorý by mohol byť príliš samostatný a suverénny, čo sa dnes, v ére hybridnej vojny, považuje za hrozbu. Bezpečnostnú hrozbu. O tom ale viac niekedy nabudúce," uviedol Daniš.Daniš tiež skonštatoval, že neskrýva, že mu je ľúto, ako situácia v Štandarde dopadla. "Štandard som považoval za najlepší mediálny projekt, v akom som pracoval. Nikto nám nezasahoval do obsahu, nikto nás nepoúčal, ako máme myslieť. A ak to niekto skúšal 'zboku', neuspel. Narazil na tvrdé hlavy," doplnil Daniš.Denník Štandard už skôr oznámil, že šéfredaktor Jaroslav Daniška skončil na svojom poste k 7. januáru 2025. Dôvodom ukončenia spolupráce je odlišnosť predstáv o riadení a budúcnosti Štandardu.