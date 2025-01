SNS žiada spoluprácu Ukrajiny pri vyšetrení kybernetického útoku na kataster. Chcú, aby si Blanár predvolal ukrajinského veľvyslanca – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Na piatkovom rokovaní Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti, ktorí zvolali opoziční poslanci k ceste premiéra Roberta Fica Smer-SD ) do Ruska, sa predseda vlády vyjadril, že je možné, že kybernetický útok na kataster na Slovensku prišiel z Ukrajiny„Vážne sa zaoberáme vyšetrovacou verziou, že útok na kataster prišiel z Ukrajiny. Nehovoriac o tom, že v rámci katastra nejakí zamestnanci, ktorí tam pracovali, otvárali dvere tomuto útoku. Takže bude ešte veľmi veselo,“ povedal Fico.Dodal, že takýto obrovský kyberútok na Slovensku dosiaľ nebol. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) v piatok na tlačovej besede informoval, že podobný útok sa v piatok udial v Rusku a je možné, že ide o rovnakých páchateľov.

10.1.2025 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) apeluje na slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára Smer-SD ), aby si v súvislosti s aktuálnym kybernetickým útokom na kataster predvolal ukrajinského veľvyslanca. Cieľom je objasnenie medializovaných informácií o tom, že za útokom môžu stáť osoby, ktoré sú blízke Ukrajine.„Slovenská národná strana považuje za dôležité, aby minister Blanár požiadal o oficiálne stanovisko predstaviteľov Ukrajiny, vrátane prezidenta Zelenského, aby vyvrátil akékoľvek podozrenie, resp. aby poskytli súčinnosť pri dohľadaní možných páchateľov tohto kybernetického útoku,“ uviedli národniari.Považujú za dôležité, aby v prípade, ak by sa dané informácie potvrdili, ukrajinská strana pomohla so zistením pravdy, a to tak, aby sa bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou do budúcna nenarušili.„V prípade, že ukrajinská strana nemá čo skrývať, poskytne našim orgánom bezodkladne súčinnosť pri hľadaní skutočných páchateľov,“ uzavrela SNS.