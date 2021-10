V Starej Ľubovni budujú najväčšie bludisko v strednej Európe, otvoria ho už o pár mesiacov

Symbolické nájomné

Kino pod hviezdami

9.10.2021 (Webnoviny.sk) - Najväčšie bludisko svojho druhu v strednej Európe otvoria v Starej Ľubovni na budúci rok v máji aj spolu s Viktóriinmi záhradami. Pracuje sa na nich už viac ako dva roky, pričom živý plot, ktorý vytvára labyrint, už miestami dosahuje takmer tri metre.Agentúru SITA o tom informoval autor projektu Jozef Romaňák, po ktorého manželke boli záhrady v areáli v blízkosti rieky Jakubianka pomenované.Počas jesene sa tam podľa jeho slov zatiaľ podarilo vysadiť záhony s kvetmi, v zime budú rezbári vyrezávať sochy, ktoré majú byť osadené v areáli. Aj naďalej sa pokračuje vo vysádzaní stromov, do jari by mala pribudnúť aj päťmetrová rozhľadňa a potrebné zariadenia, ako sú toalety či bufet.Zámer bludiska s mestskou záhradou schválili mestskí poslanci vo februári 2019. Mesto na tento účel prenajalo miestnej spoločnosti JVR Enterprise, s.r.o., nehnuteľnosti vo výmere približne 11-tisíc metrov štvorcových na 15 rokov s nájomným vo výške jedno euro.Samotné bludisko bude na viac ako 6 400 metroch štvorcových, rozdelené bude na deväť častí. S prácami začali v máji 2019. Pandémia ich podľa Romaňáka nezastavila, iba čiastočne spomalila.„Spôsobil to problém s dodávateľmi stromov či materiálu, ktorý výrazne zdražel, čo nám spravilo menší škrt cez rozpočet. Je to síce teraz o niečo náročnejšie, ale neobmedzilo nás to a môžeme pokračovať v práci ďalej,“ zhodnotil.Súčasťou záhrad bude aj rozľahlá lúka na ploche zhruba 1 200 metrov štvorcových, ktorú budú môcť návštevníci využívať na pikniky či volejbal. Rovnako tam vznikne priestor na kultúrne podujatia.„Dohadovali sme spoluprácu s divadlom Ramagu zo Spišskej Starej Vsi, ktoré pripravilo scenár k rozprávke o Čertovej skale, tá súvisí s mestom a jeho históriou. Začínajú pracovať na samotnej hre, ktorá bude uvedená v areáli počas leta,“ priblížil autor myšlienky projektu.Návštevníci sa v záhradách môžu tešiť na kino pod hviezdami, hudobné večery a množstvo iných podujatí, ktoré podľa Romaňáka doplnia chýbajúce kultúrne vyžitie v širokom okolí Starej Ľubovne.O areál bludiska a záhrad sa bude starať spomínaná spoločnosť. Romaňák avizoval, že kým vstup do záhrad bude bezplatný, návšteva bludiska už bude spoplatnená. Práve z takto vyzbieraných peňazí chcú financovať prevádzku záhrady, ktorá bude podľa neho pomerne nákladná.