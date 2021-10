Kylie Minogueová sa po 30 rokoch v Británii vracia do rodnej Austrálie

Popová speváčka Kylie Minogueová potvrdila, že sa po 30 rokoch strávených v Británii vracia do rodnej Austrálie. Táto 53-ročná speváčka sa však podľa vlastných slov chce pravidelne do Británie vracať a jej rozhodnutím sa "toho veľa nezmení", informovala vo štvrtok stanica BBC.





"Tento rok som v Austrálii strávila so svojou rodinou veľa času, bolo to naozaj skvelé a o návrate hovorím už dlhšie," uviedla Minogueová. Jej nový singel "A Second to Midnight" je spoluprácou s britským hudobníkom Ollym Alexanderom. Minogueová sa vlani na jeseň v relácii stanice ABC zdôverila, že jej pre pandémiu chýba rodina.Jej najnovší štúdiový album Disco z nej spravil prvú sólovú interpretku s platňou na prvej priečke britských rebríčkov v piatich rozličných po sebe nasledujúcich desaťročiach. Jej prvý album s názvom Kylie valcoval hitparády ešte v roku 1988, dopĺňa stanica ABC.Minogueová, ktorá sa preslávila účinkovaním v televíznom seriáli Neighbours, mala veľmi úspešnú hudobnú kariéru, počas ktorej vyprodukovala hity ako I Should Be So Lucky, The Loco-Motion, Hand on Your Heart, Better the Devil You Know, Confide in Me, Spinning Around či Can't Get You Out of My Head.Z jej nahrávok sa dosiaľ predalo viac než 70 miliónov exemplárov, je tak najúspešnejšou austrálskou hudobníčkou všetkých čias. Na svojom konte má cenu Grammy, tri ocenenia Brit Awards, 17 cien ARIA Music Awards a množstvo ďalších. V roku 2008 jej udelili Rad britského impéria, v roku 2019 Rad Austrálie.