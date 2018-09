V Starom Meste chcú o post starostu zabojovať deviati uchádzači

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Drozd Foto: TASR/Milan Drozd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Na starostu bratislavského Starého Mesta podali kandidatúru deviati uchádzači. Pre TASR to uviedla staromestská hovorkyňa Nora Gubková. Počet uchádzačov o post poslanca v 25-člennom miestnom zastupiteľstve mestská časť neprezradila. Oficiálni kandidáti budú známi až po ich zaregistrovaní miestnou volebnou komisiou.Post starostu chce obhájiť súčasný šéf mestskej časti Radoslav Števčík, ktorý kandiduje ako nezávislý. Do boja o kreslo vstúpila aj dizajnérka a aktivistka Dana Kleinert z tímu okolo kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorú podporujú hnutie Progresívne Slovensko a strana Spolu - občianska demokracia. Kandiduje tiež urbanistka, bývalá odborná zamestnankyňa bratislavského magistrátu a súčasná poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Zuzana Aufrichtová. Tá je spoločnou kandidátkou strán SaS, Zmena zdola a OKS a hnutí OĽaNO, Sme rodina a NOVA. O kreslo chce zabojovať IT konzultant Michal Šulek ako kandidát iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska. O mandát sa ako nezávislý uchádza aj trojnásobný poslanec Martin Borguľa. Kandidatúru na šéfku Starého Mesta potvrdila aj miestna poslankyňa Barbora Oráčová, ktorá sa o priazeň voličov uchádza ako nezávislá. Záujem o funkciu starostu má aj niekdajší poslanec a prednosta miestneho úradu Sven Šovčík, ktorý kandiduje ako nezávislý s podporou strany STAN.Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra. V utorok 11. septembra vypršal termín pre podanie kandidačných listín.