V starovekej gréckej Olympii už horí oheň pre letné olympijské hry v Tokiu

Ceremoniál prevzatia ohňa skresali

Začiatok japonskej cesty vo Fukušime

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Koronavírus ohrozuje aj uskutočnenie olympijských hier 2020 v Tokiu, ale oheň pre podujatie v japonskej metropole už horí. Tradičný ceremoniál vzplanutia olympijského ohňa sa uskutočnil vo štvrtok 12. marca v starovekej gréckej Olympii.Vôbec premiérovo v histórii niesla ako prvá olympijskú pochodeň v gréckej Olympii zástupkyňa ženského pokolenia. V "kolíske olympijských hier" vybehla s ohňom športová strelkyňa Anna Korakakiová, zlatá medailistka v športovej pištoli 30+30 na OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro.Oheň počas slávnostného ceremoniálu zapálila herečka v úlohe starogréckej kňažnej. Tradičný symbol hier vzkriesi starodávnou metódou - pomocou zrkadla a slnečných lúčov.Štafeta s olympijskou pochodňou pobudne v Grécku týždeň, následne ju odovzdajú organizátorom tohtoročných OH v japonskom Tokiu. Ako posledná ju na gréckom území ponesie olympijská šampiónka spred štyroch rokov v skoku o žrdi Katerina Stefanidiová.Po prevzatí Japoncami bude oheň od 20. marca v krajine vychádzajúceho slnka. Organizátori OH 2020 v japonskom Tokiu sa rozhodli výraznejšie skresať rozsah ceremoniálu prevzatia olympijského ohňa z Grécka.Pôvodne sa na tomto akte malo podieľať 140 detí, no tie napokon do Európy nevycestujú. Dôvodom sú bezpečnostné opatrenia pred šírením nového koronavírusu.Na japonskej pôde príde pochodeň na základňu protivzdušnej obrany Mijagi na severe krajiny. Cesta olympijskej pochodne v Japonsku sa začne 26. marca vo Fukušime a jej koniec bude 24. júla na Novom národnom štadióne v Tokiu. V rovnakom dejisku sa budú od 25. augusta konať aj paralympijské hry.V dejisku OH 2020 ako prvé ponesú pochodeň hráčky víťazného tímu Japonska, ktoré v roku 2011 triumfovali na ženských futbalových majstrovstvách sveta v Nemecku. Pochodeň vyštartuje v J-Village neďaleko Fukušimy, ktorá sa nachádza približne 250 km severne od Tokia.Miesto štartu pochodne na japonskom území bude symbolické, keďže túto oblasť pred takmer deviatimi rokmi poškodilo silné zemetrasenie. Následné prívalové vlny cunami vtedy zničili mnoho budov a spôsobili vážnu haváriu v tamojšej jadrovej elektrárni. OH 2020 v Tokiu sa uskutočnia od 24. júla do 9. augusta.