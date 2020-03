Veľkú cenu Austrálie zrušili pre koronavírus tesne pred prvým tréningom, očakávali státisíce fanúšikov

Vrátia im peniaze za vstupenky

Ostrá kritika Hamiltona

Dvadsaťdva zastávok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Už aj svet najrýchlejších štyroch kolies si uvedomil globálnu hrozbu koronavírusu. Nová sezóna pretekov formuly 1 sa napokon nezačne podľa plánu tento víkend v austrálskom Melbourne. Hrozba ďalšieho šírenia respiračného ochorenia COVID-19 napokon prinútila organizátorov v súčinnosti s vedením efjednotky aj predstaviteľmi Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) zrušiť preteky.Stalo sa tak len niekoľko hodín pred tým, čo sa mali uskutočniť prvé tréningy. Ľudia už doslova stáli za plotom, aby si pozreli prvé tréningové jazdy. O čosi neskôr sa dozvedeli, že im vrátia peniaze za kúpené vstupenky.Na okruhu v Albert Parku sa počas štyroch dní očakávala účasť až 300 000 fanúšikov. Organizátori nevylúčili, že sa preteky v Melbourne môžu uskutočniť v neskoršom termíne."Bola to plynulá diskusia a správne rozhodnutie. Všetci sme sklamaní. Dospeli sme však k záveru, ktorý musel prísť," uviedol šéf formuly Chase Carey. "Bavili sme sa o vzniknutej situácie už minulý týždeň, neprišlo to teda ako blesk z jasného neba. Z prvých rozhovorov vyplynulo, že tímy chcú súťažiť v Austrálii. Teraz nastal obrat v ich uvažovaní," doplnil na vysvetlenie.Úradujúci majster sveta Lewis Hamilton podrobil pôvodné konanie zainteresovaných ostrej kritike. Šesťnásobný britský šampión okrem iného vyhlásil, že "peniaze sú kráľom", preto sa organizátori nechcú vzdať VC Austrálie. "Nie je to pravda. Inak by sme neprijali rozhodnutie o zrušení pretekov," reagoval na Hamiltona Carey.Hamiltonov tím McLaren Mercedes sa už skôr odhlásil z Veľkej ceny Austrálie. Dôvodom bol pozitívny test na koronavírus u jedného z členov tímu, ktorý musí zostať v karanténe 14 dní v jednom z hotelov v Melbourne. To isté platí aj o ďalších 14 zamestnancoch tohto britského tímu s nemeckým výrobcom motorov.Ostatní zamestnanci sa zrejme vrátia na Britské ostrovy, ale po dobu 14 dní v dôsledku preventívneho opatrenia nemôžu navštíviť ústredie spoločnosti McLaren. Na koronavírus testovali aj štyroch zamestnancov amerického tímu Haas. Ich vzorky boli negatívne,Svetový šampionát formuly 1 mal mať v roku 2020 až dvadsaťdva zastávok. Už skôr bolo rozhodnuté, že v pôvodnom termíne 19. apríla sa neuskutoční Veľká cena Číny v Šanghaji a Veľká cena Bahrajnu naplánovaná na 22. marca bude zrejme pred prázdnymi tribúnami, ak vôbec bude.Vietnamská premiéra v Hanoji 5. apríla je tiež otázna. Nedá sa vylúčiť, že formula 1 začne sezónu až 3. mája v holandskom meste Zandvoort. Zodpovední ľudia by sa k tomu mali vyjadriť v najbližších dňoch.Vzhľadom na cestovné obmedzenia v dôsledku celosvetovej pandémie zapríčinenej koronavírusom, ktoré sa týkajú najmä tímov z Talianska, športový riaditeľ formuly 1 Ross Brawn povedal: "Ak sa členom niektorého z tímov zakáže vstúpiť do krajiny, nemôžeme mať preteky. Všetko ostatné by bolo neférové konanie."