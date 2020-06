V štátnych hmotných rezervách sa začala kontrola, posúdia procesy pred a počas núdzového stavu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2020 - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR začal kontrolu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR. Tá by sa mala zamerať na posúdenie nastavených procesov pred a počas núdzového stavu a zhodnotenie pripravenosti pohotovostných zásob v čase vzniku mimoriadnej situácie a núdzového stavu.Ako ďalej uviedol poradca pre komunikáciu a média štátnych rezerv Igor Rabatin, NKÚ na základe rizikovej analýzy zaradil kontrolu tohto úradu do tohtoročného plánu už v závere minulého roka a jej opodstatnenosť zvýraznila mimoriadna situácia spojená s ochorením COVID-19.V tejto súvislosti sa predseda štátnych rezerv Ján Rudolf stretol so šéfom kontrolórov Karolom Mitríkom. "Podľa predsedu SŠHR SR by mala kontrola poskytnúť nezávislý obraz o stave a fungovaní inštitúcie v krízových situáciách a poskytnúť východiská pre zmeny do budúcnosti. SŠHR SR je preto pripravená počas kontroly poskytnúť maximálnu súčinnosť," dodal Rabatin.