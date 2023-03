V stredopravom politickom priestore je veľmi husto, skonštatovala Ďuriš Nicholsonová

Žiadne smiešne skratky

Vlna kritiky zvnútra SaS

9.3.2023 (SITA.sk) - V stredopravom politickom priestore je veľmi husto, volič má v súčasnosti komplikovanú úlohu sa v tej spleti vyznať. Uviedla to v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní Lucia Ďuriš Nicholsonová , europoslankyňa a zakladateľka novovznikajúcej strany Jablko „V stredovej časti to nie je až také zlé, pokiaľ pôjdeme do ideologického delenia politických strán. Najviac z nich nám vzniká v konzervatívnom priestore, tam je ich naozaj veľmi veľa. Potom tu je liberálny priestor, ku ktorému sa hlási hnutie Progresívne Slovensko a strana Sloboda a Solidarita (SaS) ," tvrdí europoslankyňa.Zároveň uviedla, že tí, ktorí si hovoria sociálni demokrati, prakticky predstavujú ľavicových extrémistov a tí, ktorí o sebe tvrdia, že sú liberálni, už takí dávno nie sú.Podľa Ďuriš Nicholsonovej sa vzdali liberálnych hodnôt. „Tí, ktorí si hovoria, že majú pravicový program, lebo ,to sa tak nosí´, tak v skutočnosti, keď sa na ten program pozriete, majú v ňom viacej daní, viac štátu, je to skôr ľavicové. Nič z toho, čo funguje v klasických európskych demokraciách na Slovensku neplatí," myslí si europoslankyňa.Dodala, že to bol dôvod, prečo si povedali, že budú Jablko a nebudú mať žiadne „smiešne skratky pri mene a za menom".Podľa Ďuriš Nicholsonovej je potrebné začať pomenúvať konkrétne problémy a hľadať konkrétne riešenia.„Keď som bola súčasťou SaS a boli sme liberálnou stranou, jednou z hlavných vecí, ktoré som navrhovala, bola povinná predškolská výchova kvôli deťom zo sociálne vylúčených spoločenstiev. Mali sme na to všetky dáta, ktoré ukazovali, že keď deti nastúpia do škôlok, budú vzdelávané v štandardnom vzdelávacom systéme a tak sa môžeme výrazne posunúť," povedala.Zároveň dodala, že sa na ňu za to zniesla vlna kritiky zvnútra SaS, ale aj zvonku, pretože to nebolo liberálne riešenie.„V istom momente, keď máte obrovský problém a potrebujete ho vyriešiť a dáta vám hovoria, ako ho máte vyriešiť, sa môžete vykašľať na to, či je niečo liberálne alebo konzervatívne. V Jablku chceme konečne pomenovať to, čo naozaj trápi ľudí a hľadať na to reálne riešenia bez toho, aby nás niekto značkoval, či sme konzervatívni alebo liberálni," vysvetlila europoslankyňa.