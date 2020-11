V Stredozemnom mori sa utopilo viac ako 70 migrantov, boli medzi nimi aj ženy a deti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.11.2020 (Webnoviny.sk) - Pri pobreží Líbye sa vo štvrtok utopilo najmenej 74 migrantov po tom, ako sa ich loď smerujúca do Európy prevrátila. Informovala o tom Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).Na palube plavidla bolo viac ako 120 osôb vrátane žien a detí, líbyjskej pobrežnej stráži a rybárom sa podarilo zachrániť a vytiahnuť na breh 47 ľudí.Počas pátrania po obetiach dosiaľ z vôd Stredozemného mora vytiahli viac ako tri desiatky tiel.Podľa IOM od začiatku októbra pricestovalo z Líbye do Talianska viac ako 780 migrantov. Najmenej 11-tisíc osôb zadržali a vrátili do Líbye.