Zomrel bývalý prezident Ghany, zorganizoval dva prevraty a viedol krajinu k stabilnej demokracii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.11.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 73 rokov zomrel bývalý ghanský prezident Jerry Rawlings, ktorý zorganizoval dva prevraty a neskôr viedol premenu krajiny na stabilnú demokraciu. Informovalo o tom štátne Radio Ghana.Prezident Nana Akufo-Addo uviedol, že Rawlings zomrel vo štvrtok v nemocnici Korle Bu v hlavnom meste Akkra, kde ho liečili po krátkej chorobe. "Spadol veľký strom a Ghana je po tejto strate chudobnejšia," vyjadril sa v oficiálnom vyhlásení po tom, ako vyjadril sústrasť Rawlingsovej rodine a oznámil, že všetky vlajky v krajine budú viať sedem dní na pol žrde, zatiaľ čo sa bude Ghana pripravovať na štátny pohreb.Rawlings sa narodil v roku 1947 škótskemu otcovi a ghanskej matke, ktorá zomrela v septembri vo veku 101 rokov. Rawlings, ktorý bol dôstojníkom vzdušných síl, sa dostal k moci v roku 1979 po prvom prevrate, a krátko na to odovzdal moc civilnej vláde. V decembri 1981 viedol druhý prevrat a bol ghanským vojenským lídrom, kým v roku 1992 nezorganizoval voľby, ktoré krajinu vrátili k demokracii. Po tom, ako ho zvolili za prezidenta, v roku 1993 nastúpil do úradu, kde zotrval dve funkčné obdobia do roku 2001.