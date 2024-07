V STVR prelepujú logo a Šimkovičová dokazuje svoju neschopnosť. SaS chce kontrolovať každú zmluvu nominantov SNS (video)

Babráctvo nominantov SNS

Neschopnosť Šimkovičovej

Najhoršie scenáre

12.7.2024 (SITA.sk) - Ak si v Slovenskej národnej strane (SNS) myslia, že môžu nehospodárne nakladať s verejnými financiami , tak sú na omyle. Vyhlásila to strana Sloboda a solidarita (SaS).Ako strana pripomenula, vládna koalícia pred niekoľkými dňami zmenila názov verejnoprávnej RTVS na STVR , a to bez toho, aby bola pripravená na ďalšie kroky.„Teraz v STVR a v jej grafikách prelepujú logo, pretože nové doteraz nezverejnili. SaS ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (SNS) a nominantov SNS upozorňuje, že bude dôsledne kontrolovať každú jednu zmluvu, každé jedno obstarávanie a bude poukazovať na každé jedno pochybenie," upozornila strana s tým, že SNS nesmie nehospodárne nakladať s verejnými prostriedkami.Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga Šimkovičová dokazuje svoju neschopnosť.„Čokoľvek, čo vo vedení štátu urobia nominanti SNS, je tragédia, ktorú, žiaľ, musia zaplatiť všetci občania. Vždy, keď vidím a počujem výstupy verejnoprávnej televízie a rozhlasu, spomeniem si na stovky zamestnancov, ktorí roky budovali dôveryhodnosť média. Nominanti SNS ju teraz svojím babráctvom búrajú," zdôraznil predseda SaS a dodal, že skontrolujú každú jednu zmluvu a obstarávanie a na každé pochybenie verejne poukážu. Strana nevylučuje ani kroky vo forme trestných oznámení.Neschopnosť Šimkovičovej a vedenia rezortu kultúry sa prejavuje aj podľa tímlídra SaS pre kultúru Reného Paráka „Snažia sa napraviť to, čo sa už napraviť nedá. Už počas rozporového konania na ministerstve kultúry sme Lukášovi Machalovi hovorili, že sa nedá z jedného dňa na druhý zmeniť RTVS na STVR. A to so všetkými logami, vizuálmi a bez informácie, koľko to bude stáť,“ dodal Parák.Parák pokračoval, že nikde v zákone sa nepíše nič o financiách, pričom aktuálne sa hovorí o sume desaťtisíc eur za logá a vizuály. Dôvodom tejto sumy je podľa Paráka to, že pri nej rezort nemusí vypísať verejnú súťaž, čo považuje za netransparentné.„Suma, o ktorej hovorila ministerka kultúry, ani zďaleka nespĺňa to, čo bude stáť celkový rebranding STVR,“ uviedol Parák a podotkol, že to zahŕňa staničnú grafiku, staničné spoty, branding či kompletné vizuály, a v tomto prípade by išlo odhadom o približne 250-tisíc eur.„Napĺňajú sa najhoršie scenáre, na ktoré sme upozorňovali, a pred ktorými sme ministerku kultúry varovali. Je nesplniteľné a nemožné dosiahnuť, aby sa pomocou tohto zákona akokoľvek naša verejnoprávna televízia a rozhlas zlepšili,“ povedal Parák a zdôraznil, že RTVS pracovala na svojej dôveryhodnosti 13 rokov a predseda parlamentného výboru pre kultúru a média Roman Michelko (SNS) tvrdí, že nová STVR bude dôveryhodnejšia. SaS sa však obáva, že výsledok bude nepozerateľný a bude stáť veľa peňazí.