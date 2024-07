Európske krajiny NATO sú pripravené znížiť investície v Číne pre jej podporu ruskej invázie. Uviedol prezident Biden

Cena za podkopávanie tichomorskej oblasti

Prehĺbenie vzťahov s Ruskom

12.7.2024 (SITA.sk) - Európske krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) sú pripravené obmedziť svoje investície v Číne z dôvodu podporovania rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu Pekingom. Ako referuje web Kyiv Independent, vo štvrtok to povedal americký prezident Vyhlásenie prišlo na pozadí toho, že NATO označilo Peking za „rozhodujúci spúšťač“ ruskej vojny v dôsledku pokračujúceho toku tovaru a vybavenia s dvojakým použitím. V podaní NATO to bol radikálny posun, keďže mnohí európski členovia dlhodobo váhali otvorene „ukázať prstom“ na Čínu pre jej postavenie kľúčového ekonomického partnera.„Musíme sa uistiť, že ( čínsky prezident Si Ťin-pching ) chápe, že za podkopávanie tichomorskej oblasti, ako aj Európy, treba zaplatiť cenu a týka sa to Ruska a rokovania s Ukrajinou,“ povedal Biden počas samitu NATO vo Washingtone.Americký prezident varoval, že Peking „nebude mať ekonomický úžitok“ a nedostane „druh investícií, ktoré hľadá“, ak bude naďalej zásobovať Moskvu „mechanizmami“, ktoré jej umožnia podporiť vojnové úsilie.Príťažlivosť Číny pre spoločnosti z EÚ v ostatnom období oslabila, pričom európske podniky ako hlavný dôvod uvádzajú nadmernú kapacitu v rôznych odvetviach a preferenčné zaobchádzanie s domácimi firmami.Čína počas rozsiahlej invázie prehĺbila ekonomické vzťahy s Ruskom a postavila sa na jeho stranu v súvislosti so západnými sankciami, ale trvala na tom, že nepodporuje žiadnu stranu vo vojne, pričom zdôraznila potrebu „mierového riešenia“.Napriek jej tvrdeniam, že prísne kontroluje tok tovaru s dvojakým použitím, údaje ukazujú, že Čína sa vyprofilovala na hlavný ruský zdroj takýchto materiálov. Spojenci varovali, že podpora môže byť v zákulisí ešte rozsiahlejšia a môže zahŕňať geopriestorové spravodajstvo.