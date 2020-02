V súboji Slovákov nazbieral Tatar dve mínusky a Chára si pripísal plusku, Pastrňák sa blysol hetrikom (video)

Pastrňák sa blysol hetrikom

poznamenal David Pastrňák, cituje ho AP.





Markström vytiahol 49 zákrokov









Výsledky - NHL



streda















SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.2.2020 (Webnoviny.sk) - Minisúboj slovenských hokejistov v NHL sa v stredu večer skončil víťazstvom Zdena Cháru nad Tomášom Tatarom. Obranca a zároveň kapitán Bostonu sa tešil z triumfu svojho tímu nad Montrealom 4:1. Boston si víťazstvom upevnil líderskú pozíciu v NHL, Montreal prišiel o ďalšie dôležité body v boji o play-off. Slováci v zápase nebodovali.Veľký podiel na triumfe "Medveďov" mal český útočník David Pastrňák, ktorý dosiahol štvrtý hetrik v tejto sezóne a deviaty v kariére. Jeden z nich si pripísal v play-off.Rodák z Havířova dosiahol 39., 40. a 41. gól v tomto súťažnom ročníku a prestrieľal sa na čelo poradia strelcov NHL pred dvojicu 40-gólových útočníkov Washingtonu, resp. Toronta Alexandra Ovečkina a Austona Matthewsa.Stále iba 23-ročný český útočník sa 40-gólového zápisu dočkal v šiestej sezóne v NHL po prvý raz."Som nadšený z toho, čo som dosiahol. V kariére som dosiaľ niečo také nezažil. Veľké poďakovanie patrí mojim spoluhráčom, bez nich by som to nedal. Len v tom ďalej pokračujte,"Zdeno Chára odohral 1541. zápas v kariére v základnej časti NHL a v historickom poradí dlhovekosti na ľade sa dostal na 16. miesto pred Shanea Doana a Johnnyho Bucyka. Počas takmer 20 minút na ľade si Chára pripísal jeden bodyček, tri zablokované strely, dve trestné minúty a na konci aj jeden plusový bod.Slovenský obor na korčuliach má v tejto sezóne na konte už 20 plusových bodov a v tejto štatistike mu patrí delená 14. priečka v celej NHL. Útočník Montrealu Tatar odohral 15:23 min s bilanciou 2 strely na bránku, 2 "hity", 2 mínusové body.Chicagu nestačilo 49 streleckých pokusov na dosiahnutie gólu proti Vancouveru. Všetky pokusy hosťujúcich hráčov pochytal Švéd Jacob Markström a pripísal si druhý shutout v sezóne. Domáci zvíťazili 3:0, stačilo im iba 20 pokusov na bránku.Zápasu predchádzala slávnosť, ktorou si vedenie Vancouveru uctilo dlhoročné služby bratov Daniela a Henrika Sedinovcov.Čísla produktívnych švédskych dvojičiek 22 a 33 slávnostne vytiahli pod strechu Rogers Areny, čo znamená, že v budúcnosti budú v tíme Canucks nedotknuteľné. Zaradili sa tak ku klubovým legendám Trevorovi Lindenovi, Markusovi Näslundovi, Stanovi Smylovi či Pavlovi Buremu."Možnosť stať sa súčasťou hokejovej rodiny Canucks bola najkrajšia časť našich životov," povedal Henrik Sedin počas ceremónie. "Prišli sme do Vancouveru v roku 1999 a odvtedy sa tu cítime ako doma," doplnil Daniel Sedin na webe NHL.Hráči Los Angeles prerušili sériu piatich prehier, doma zdolali hokejistov Calgary 5:3. Brankár víťazného tímu Calvin Petersen si pripísal 35 zákrokov a dosiahol prvé víťazstvo v tejto sezóne v NHL. Petersena povolali z tímu Ontaria v AHL po tom, čo Kings predali Jacka Campbella do Toronta 5. februára.* Zdeno Chára (Boston) odohral 19:45 min, 1 "hit", 3 zablokované strely, 2 trestné minúty, 1 plusový bod* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 15:23 min, 2 strely na bránku, 2 "hity", 2 mínusové body