Vancouver si uctil bratov Sedinovcov, Canucks vyradili ich čísla 22 a 33 (video)

13.2.2020 (Webnoviny.sk) - V roku 1999 siahol Vancouver Canucks na drafte zámorskej hokejovej NHL po švédskych dvojičkách. Z druhého a tretieho miesta si vybral Daniela a Henrika Sedinovcov.Vedenie "kosatiek" tento krok neoľutovalo. Rodáci z Örnsköldsviku strávili v drese Canucks celú zámorskú kariéru a predvlani po dlhých sedemnástich sezón opustili profesionálne klziská. Po necelých dvoch rokoch od tohto momentu kanadský klub vyradil čísla 22 a 33, ktoré nosila hviezdna dvojica.Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil pred úvodným buly stredajšieho zápasu základnej časti medzi Vancouverom a Chicagom Blackhawks (3:0)."Prišli sme do organizácie v roku 1999 a od prvého dňa sme sa cítili ako doma. Pôsobenie vo Vancouveri bolo pre nás dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou života," vyjadril sa Henrik Sedin pred zaplnenou Rogers Arenou, kde mu robili spoločnosť viacerí bývalí spoluhráči ako Roberto Luongo, Kevin Bieksa, Alex Burrows, Ryan Kesler, Trevor Linden alebo krajan Markus Näslund.Hráči Vancouveru si pripomenuli klubové legendy aj na predzápasovom rozkorčuľovaní, keď si obliekli dresy bratov Sedinovcov. Organizácia Canucks navyše darovala 39-ročným Švédom zážitkový darček, VIP lístky na prestížne dostihové podujatie Kentucky Derby."Ste dvaja najlepší hráči a ľudia, ktorí kedy nastupovali v drese Vancouveru. Nikto si viac nezaslúži takúto poctu. Sedinovská kultúra sa dostala do krvi aj ďalšej generácii kľúčových hráčov klubu," povedal na adresu bývalých tímových kolegov Bieksa.Počet vyradených čísel dresov pod strechou vancouverskej haly stúpol na šesť. Sedinovci doplnili ďalšie klubové osobnosti ako Pavel Bure (číslo 10), Stan Smyl (12), Trevor Linden (16) a Markus Näslund (19). "Je to dojemný moment. Celý deň som prežíval veľmi emocionálne, je krásne vidieť svoj dres s číslom pod strechou arény," uviedol Daniel Sedin.Sedinovci sú najproduktívnejšími hráčmi histórie Vancouveru Canucks a v drese tohto klubu odohrali aj najviac zápasov. Nedočkali sa však veľkého tímového úspechu v podobe zisku Stanleyho pohára. Najbližšie k nemu boli v sezóne 2010/11, keď Vancouver vo finále prehral 3:4 na zápasy s Bostonom Bruins.V zbierke majú, naopak, úspechy z medzinárodnej scény, keďže si so švédskym národným tímom vybojovali zlato na MS aj ZOH. V zámorskej profilige nazbierali taktiež viacero individuálnych ocenení.