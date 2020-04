V súboroch o Covid-19 našli škodlivé malvéry, Kaspersky upozorňuje aj na streamovacie služby

Alternatívne formy prístupu

Nákupný malvér a phishingové útoky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.4.2020 - Presun časti osobného, ako aj pracovného života do online priestoru nahráva kyberzločincom. Upozorňuje na to bezpečnostná spoločnosť Kaspersky."Videli sme už prípady malvéru súvisiaceho s koronavírusom (COVID-19), ktorý maskoval škodlivé súbory do dokumentov týkajúcich sa tohto ochorenia, lenže tam možnosti, ako v týchto časoch ohroziť našu online bezpečnosť nekončia," konštatuje Kaspersky. Hrozby sa môžu skrývať pri využívaní neoverených streamovacích služieb, ale aj pri online nákupoch.Streamovacie služby zaznamenali v tomto období veľký vzostup. Zažívajú obrovský nápor, čo môže spôsobiť určité spomalenie poskytovania služieb a viesť k tomu, že ľudia budú hľadať alternatívne formy prístupu k online obsahu."Avšak, ak zablúdite z chránených portálov poskytujúcich legálne streamovacie služby s filmami, hrami a ďalším obsahom inam, bude to hrať do karát kyberzločincom a budete vystavení možným útokom," poukazuje Kaspersky s tým, že užívateľom odporúča, aby boli trpezliví a neopúšťali dôveryhodné zdroje streamovania.Nebezpečenstvo hrozí aj pri online nakupovaní. "V ktoromkoľvek bode nákupného ošiaľu zaznamenávame nárast nákupného malvéru a phishingových útokov. Vidíme to najmä vtedy, keď sa jedná o niečo obzvlášť aktuálne alebo sú ľudia viac zraniteľní. Kyberzločinci totiž radi využijú každú príležitosť na to, aby ľudí nachytali neodolateľnými ponukami, ktoré sa často zdajú pridobré na to, aby boli skutočné. Z toho dôvodu spotrebiteľom odporúčame, aby boli v takomto období mimoriadne opatrní pri online nakupovaní a otváraní si e-mailov od maloobchodníkov ponúkajúcich tovar online," uvádza Kaspersky.Kaspersky je globálna kyberbezpečnostná spoločnosť založená v roku 1997. Jej portfólio zahŕňa komplexné riešenia v oblasti ochrany koncových bodov, ako aj množstvo špecializovaných bezpečnostných riešení a služieb poskytujúcich ochranu proti digitálnym hrozbám.Viac ako 400 miliónov používateľov a 270 tis. korporátnych klientov po celom svete využíva na svoju ochranu technológie a riešenia vyvinuté spoločnosťou Kaspersky.