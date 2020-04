ŠTÚDIA: Koronavírus sa vo vzduchu udrží aj niekoľko hodín

Nový koronavírus sa vo vzduchu udrží dlhšie ako sa pôvodne predpokladalo. Toto zistenie vyplýva z novej štúdie univerzity v americkom štáte Nebraska. Koronavírus podľa nej zostáva vo vzduchu aj po tom, ako infikovaná osoba z daného miesta už odišla, uviedla v stredu agentúra AFP.Americkí vedci objavili v 11 miestnostiach, ktoré skúmali, stopy koronavírusu aj po tom, ako sa v nich infikovaný človek už dlhší čas nenachádzal. Platilo to nielen pre izby v nemocniciach, ale aj pre nemocničné chodby.Výskumníci preto vychádzajú z toho, že vírus sa vo vzduchu udrží až niekoľko hodín. To však neznamená, že sa človek v takýchto priestoroch koronavírusom automaticky nakazí. Vedci na základe výsledkov štúdie vyzvali na zlepšenie ochrany zdravotníkov a zabezpečenie ochranných prostriedkov."Štúdie ako táto sú potrebné na to, aby sme pochopili, čo sú správne preventívne opatrenia pre zamestnancov v zdravotníctve... a na boj proti tejto pandémii," povedal spoluautor štúdie Joshua Santarpia. "Zlepší to naše chápanie a prispeje k tomu, aby sme našli spôsoby, ako zlepšiť bezpečnosť v starostlivosti o pacientov s týmto ochorením," dodal.