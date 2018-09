V súťaži ŽSR na modernizáciu trate pri Devínskej N. Vsi uspeli Kazaši

Železničná stanica Devínska Nová Ves. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Úspešným uchádzačom v súťaži Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) na modernizáciu trate z Devínskej Novej Vsi po štátnu hranicu Slovenska s Českou republikou sa stalo konzorcium firiem na čele s kazašskou spoločnosťou Integra Construction KZ.Vyplýva to z Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ktorú ŽSR zverejnili na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. O vyhodnotení tendra informoval Denník N s tým, že konzorcium ponúklo v súťaži najnižšiu cenu 216,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).V poradí druhá skončila v tendri skupina firiem na čele s talianskou spoločnosťou ICM, tretie bolo konzorcium, ktorého vedúcim členom je spoločnosť Strabag z Bratislavy a štvrtá bola skupina firiem na čele so spoločnosťou TSS Grade z Bratislavy.Súťaž ešte nie je úplne uzavretá. Neúspešní uchádzači môžu podať námietky do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak námietky smerujú proti vyhodnoteniu ponúk.Súťaž na modernizáciu tohto úseku železničnej trate vyhlásili ŽSR vo februári 2017 s predpokladanou cenou vyše 305 miliónov eur bez DPH. Po zavŕšení modernizácie budú môcť vlaky v úseku premávať rýchlosťou do 160 kilometrov za hodinu. Projekt má byť financovaný z eurofondov, z Nástroja na prepájanie Európy a zo štátneho rozpočtu.