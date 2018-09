Pre výstavbu D4 a R7 pribudnú v najbližších dňoch dopravné obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) – Vodiči v Bratislave a jej blízkom okolí musia v najbližších dňoch počítať s dopravnými obmedzeniami pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. TASR na to upozornil koncesionár projektu výstavby nultého obchvatu Bratislavy spoločnosť Zero Bypass Limited spolu so zhotoviteľom D4R7 Construction.Vo štvrtok v podvečerných hodinách bude odklonená doprava na ceste I/63 medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom na novovybudovanú obchádzkovú trasu, paralelnú s existujúcou cestou. Od pondelka (17.9.) do konca októbra je naplánovaná čiastočná uzávera cesty druhej triedy II/503 Šamorín – Kvetoslavov z dôvodu výstavby obchádzkovej trasy potrebnej pre výstavbu križovatky Šamorín na rýchlostnej ceste R7.informoval stavebník. Od stredy (19.9.) do 17. októbra je naplánovaná čiastočná uzávera cesty III/1020 Bratislava – Petržalka – Jarovce z dôvodu výstavby diaľničného mosta na diaľnici D4.