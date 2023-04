V súvislosti s únikom utajených dokumentov americkej armády zatkli člena leteckej národnej gardy

Trestný čin špionáže

Zdieľanie na hráčskej platforme

14.4.2023 (SITA.sk) - V súvislosti s masívnym únikom utajených dokumentov americkej armády vo štvrtok zatkli člena Massachusettskej leteckej národnej gardy. Príslušníka gardy a IT špecialistu identifikovali ako 21-ročného Jacka Teixeiru.Podľa ministra spravodlivosti Merricka Garlanda ho obvinia z vynášania alebo prenášania utajovaných informácií národnej obrany, čo je trestný čin podľa zákona o špionáži.Garland sa nevyjadril k možnému motívu úniku, no výpovede účastníkov online súkromnej četovacej skupiny, v ktorej Teixeira dokumenty zverejnil, ho vykreslili skôr ako človeka motivovaného chvastúnstvom než ideológiou. Vyšetrovanie podľa ministra pokračuje, no neuviedol, či pátrajú po ďalších podozrivých.Teixeira bol IT špecialista zodpovedný za vojenské komunikačné siete vrátane ich kabeláže a uzlov. V tejto funkcii by mal mať vyššiu úroveň bezpečnostnej previerky, pretože by bol poverený aj zodpovednosťou za zabezpečenie ochrany sietí, uviedol pre agentúru Associated Press (AP) predstaviteľ obrany, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.Teixeira by sa mal už v piatok prvý raz postaviť pred súd v Massachusetts a obvineniam by mohol čeliť aj pred vojenským súdom. Minister obrany Lloyd Austin vo vyhlásení po zatknutí Teixeiru uviedol, že Pentagon prehodnotí svoje „postupy prístupu k spravodajským informáciám, zodpovednosti a kontroly“, aby zabránil opakovaniu takéhoto úniku informácií.Zverejnené utajované dokumenty, ktorých pravosť americkí predstavitelia jednotlivo nepotvrdili, siahajú od informačných snímok mapujúcich ukrajinské vojenské pozície až po hodnotenia medzinárodnej podpory pre Ukrajinu a ďalšie citlivé témy vrátane toho, za akých okolností by mohol ruský vodca Vladimir Putin použiť jadrové zbrane.Nie je pritom jasné, koľko dokumentov uniklo. Agentúra AP videla približne 50, no podľa niektorých odhadov sa celkový počet pohybuje v stovkách.Únik sa podľa predpokladov začal na platforme Discord, obľúbenej medzi hráčmi videohier, kde Teixeira údajne roky písal o zbraniach, hrách a svojich obľúbených mémoch - a podľa niektorých, ktorí s ním četovali, aj o prísne strážených amerických tajomstvách.Zástupcovia Discordu sa vyjadrili, že spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní.