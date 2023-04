Bieloruskí piloti absolvovali výcvik pre taktické jadrové zbrane, cvičenia absolvovali v Rusku

Bližšie k Ukrajine a NATO

Pribudne aj silnejší arzenál?





Rusko a Bielorusko majú dohodu o únii, ktorá predpokladá úzke politické, ekonomické a vojenské väzby. Ruské jednotky využili bieloruské územie, aby vo februári 2022 zaútočili na Ukrajinu zo severu a udržiavajú si prítomnosť v Bielorusku.





14.4.2023 (SITA.sk) - Posádky bieloruských vzdušných síl ukončili výcvik na používanie taktických jadrových zbraní, ktorý je súčasťou ruského plánu rozmiestniť takéto zbrane v Bielorusku. V piatok o tom informovalo ruské ministerstvo obrany, ktoré zverejnilo video s bieloruským pilotom, ktorý hovorí, že výcvik v Rusku dal posádkam bojových lietadiel Su-25 bieloruského letectva potrebné zručnosti na používanie zbraní.Ruský vodca Vladimir Putin v marci vyhlásil, že Moskva plánuje rozmiestniť niektoré z jej taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Rozmiestnenie takýchto zbraní ich priblíži k potenciálnym cieľom na Ukrajine a členom NATO vo východnej a strednej Európe. Rusko si plánuje udržať kontrolu nad tými zbraňami, ktoré pošle do Bieloruska.Taktické jadrové zbrane sú určené na použitie na bojisku a majú krátky dosah a nízku účinnosť v porovnaní s oveľa výkonnejšími jadrovými hlavicami namontovanými na raketách dlhého doletu.Bieloruský prezident Alexander Lukašenko naznačil, že v Bielorusku by mohli byť spolu s časťou ruského taktického jadrového arzenálu rozmiestnené aj ruské strategické jadrové zbrane.Túto možnosť v piatok spomenul aj bieloruský minister obrany Viktor Chrenin , podľa ktorého by to mohol byť ďalší krok, ak by Západ pokračoval v jeho „nepriateľskom smerovaní“. Strategické jadrové zbrane, ako sú hlavice s raketami, by predstavovali ešte väčšiu hrozbu.