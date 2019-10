V Sýrii vládne sily vstúpili do Kurdmi kontrolovaného mesta Manbidž

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 14. októbra (TASR) - Sýrske vládne vojenské jednotky vstúpili v pondelok do Kurdmi kontrolovaného mesta Manbidž na severe Sýrie. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, ako Tureckom podporované opozičné sily vyhlásili, že postupujú k tomuto strategicky dôležitému mestu. S odvolaním sa na vyhlásenie sýrskej vládnej tlačovej agentúry SANA o tom informovala agentúra AP.Bezprostredne neboli známe žiadne ďalšie podrobnosti, avšak ako uviedla AP, vstup vládnych vojsk do Manbidžu sa dal očakávať v súvislosti s dohodou medzi sýrskymi Kurdmi a vládou v Damasku, na základe ktorej sa vládne sily zaviazali Kurdom pomôcť odraziť tureckú inváziu.V Manbidži sa stále nachádzajú aj americkí vojaci, ktorí sa podľa vyjadrení predstaviteľov Washingtonu chystajú na odchod z oblasti.Podľa agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyhlásenia nemenovaného predstaviteľa americkej administratívy, by sa v súvislosti s tureckým útokom mali zo severnej Sýrie stiahnuť všetky americké jednotky.Sýriu by malo celkovo opustiť okolo 1000 amerických vojakov, pričom v krajine by mal ostať len malý americký kontingent v počte 150 mužov nachádzajúci sa na americkej vojenskej základni Tanf neďaleko irackých hraníc.Turecké ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že počas ofenzívy proti kurdským bojovníkom v Sýrii získalo pod kontrolu strategicky významnú diaľnicu. Turecko takisto uviedlo, že sa spolu so spojencami zmocnilo sýrskeho mesta Tal Abjad, ktoré leží na hraniciach.