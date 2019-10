Pri útoku nožom v Tunisku zomrel Francúz, vojak utrpel zranenie krku

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tunis 14. októbra (TASR) - Francúzskeho občana zabili v pondelok pri útoku nožom v okrajovej časti severotuniského mesta Bizerta (arabsky Banzart), počas ktorého utrpel zranenia aj uniformovaný vojak. Informovalo o tom tuniské ministerstvo vnútra, ktoré citovala tlačová agentúra AP.K útoku došlo pri východe z kúpeľov na predmestí Zarzúna, ktoré je s prístavným mestom Bizerte spojené mostom. Útočník z miesta činu ušiel, ale polícia jeho totožnosť pozná, keďže tento 28-ročný muž sa často dopúšťal trestných činov, napísala agentúra Reuters.Bezpečnostné zložky spustili pátranie po páchateľovi.Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že vojak utrpel zranenie na krku, ale neposkytlo podrobnosti o Francúzovi, ktorý zomrel pri prevoze do nemocnice. Nenaznačilo ani motív zločinu.Úrady nevedia o tom, že by útok nožom súvisel s nedeľným druhým kolom tuniských prezidentských volieb. Po vyhlásení výsledkov boli totiž napadnutí niekoľkí novinári, ale vyviazli bez zranení.Džihádistické militantné skupiny sa v posledných rokoch opakovane pokúšali útočiť na bezpečnostné sily a zahraničných turistov v Tunisku. K dvom útokom došlo v roku 2015, a to v metropole Tunis a v prístavnom meste Súsa, kde bolo zabitých mnoho zahraničných turistov. Západní diplomati však tvrdia, že tuniské bezpečnostné sily sú teraz lepšie vybavené na zvládnutie militantných hrozieb.Volebná komisia severoafrickej krajiny v pondelok večer oznámila, že jednoznačným víťazom prezidentských volieb v Tunisku sa stal konzervatívny akademik Kajs Saíd, ktorý získal v nedeľnom druhom kole 72,71 percenta hlasov. Hlas mu dalo 2,7 milióna voličov; za jeho súpera, mediálneho magnáta Nabíla Karawího, hlasovalo milión voličov, dodala komisia.