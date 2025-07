V Taliansku hrozia ďalšie požiare, rezort diplomacie prináša odporúčania pre slovenských dovolenkárov

Vyhýbanie sa rizikovým oblastiam

Čo mať pri sebe za každých okolností?

Cestovné odporúčania na stránke ministerstva

16.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje na zvýšené riziko požiarov v Taliansku. Ako priblížilo Veľvyslanectvo SR v Ríme, požiare sa aktuálne vyskytujú na viacerých miestach Talianska, najmä v blízkosti pobrežia a rekreačných stredísk. Civilná ochrana prijala na ochranu ľudí rozsiahle opatrenia. Rezort diplomacie prináša preto niekoľko odporúčaní pre dovolenkárov, ktorí sa nachádzajú v týchto dňoch v Taliansku.Ministerstvo odporúča sledovať vývoj situácie a bezodkladne sa riadiť pokynmi bezpečnostných a záchranných zložiek, ako sú civilná ochrana, hasiči, polícia a zdravotnícky personál. Pred cestou do Talianska je potrebné si overiť aktuálne informácie o požiarnej situácii v cieľovej destinácii. Rezort diplomacie odporúča vyhýbať sa rizikovým oblastiam a rešpektovať výzvy na evakuáciu.„Uprednostnite ubytovanie v bezpečných, mestských lokalitách. V prípade potreby kontaktujte miestne úrady alebo záchranné zložky,“ doplnilo ministerstvo s tým, že aktuálne informácie o situácii verejnosť nájde aj na oficiálnych profiloch talianskych úradov na sociálnych sieťach.„Majte na pamäti, že poveternostné podmienky sa môžu rýchlo meniť,“ doplnilo ministerstvo. V prípade pohybu v prírode rezort upozorňuje, aby ľudia nefajčili a neodhadzovali cigaretové nedopalky na voľných priestranstvách."Nepoužívajte grily, nespaľujte odpadky v prírode a vyhýbajte sa činnostiam, ktoré by mohli spôsobiť požiar,“ apeluje slovenský rezort diplomacie a vyzval verejnosť, aby nenechávala odpad v prírode a rešpektovala zákazy vstupu do lesov v čase zvýšeného rizika požiarov.Ministerstvo ďalej radí, čo si so sebou vziať v prípade evakuácie. Dôležité je mať pri sebe cestovné doklady, peniaze a platobné karty. Ďalej je to mobilný telefón a nabíjačka, letenky, kľúče a doklady od motorového vozidla.Ministerstvo odporúča zobrať si aj cennosti a šperky, základné hygienické potreby, nevyhnutné oblečenie a fľašu pitnej vody. Vhodné je si vziať aj tričko navlhčené vodou, ako ochranu pred dymom. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.Núdzová linka rezortu diplomacie je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete. Všetky cestovné odporúčania sú uvedené na webovej stránke ministerstva a zastupiteľských úradov v časti Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou. Ministerstvo občanom súčasne odporúča, aby sa v prípade cestovania do zahraničia zaregistrovali na stránke ministerstva alebo mali mobilnú aplikáciu Svetobežka.