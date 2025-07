Zamlčanie účasti Ruska na bombových vyhrážkach voči školám je hanbou, tvrdí Mikulec – VIDEO

Do práce polície zasahujú politici

Česká polícia sa vymedzila voči slovenskej

Aktivity financoval aktér z Ruska

16.7.2025 (SITA.sk) - Zamlčanie účasti Ruska na bombových vyhrážkach voči slovenským školám je hanbou slovenskej polície a ministra vnútra Hlas-SD ). Na stredajšej tlačovej konferencii to v súvislosti s policajným zásahom v ukrajinskom Dnipre vyhlásil bývalý minister vnútra a opozičný poslanec Roman Mikulec hnutie Slovensko ).Podľa neho české tajné služby hovorili o účasti Ruska na vyhrážkach už pred niekoľkými mesiacmi. Momentálne sa podľa Mikulca konkrétne hovorí o zodpovednosti ruskej vojenskej tajnej služby GRU.„Slovenské tajné služby, Slovenská informačná služba , Vojenské spravodajstvo ale ani jeden z ministrov absolútne nehovorili o tom a zamlčiavali pred občanmi SR tento dôležitý fakt," vyhlásil Mikulec s tým, že zamlčiavanie ruskej účasti bolo podľa neho cielené. Poslanec hnutia Slovensko Michal Šipoš doplnil, že pravdu sa občania Slovenska museli dozvedieť z Českej republiky.„Ináč by sme si mysleli, že naozaj za tým stoja Ukrajinci, tak ako to prezentuje Šutaj Eštok," skonštatoval Šipoš. Podľa opozičnej strany Demokrati Česká polícia v stredu demaskovala slovenskú políciu a naplno ukázala, že do práce a najmä komunikácie našej polície zasahujú politici.„Kto vydal príkaz, že naša polícia nemá spomínať, že človek, ktorý sa opakovane vyhrážal slovenským školám a verejným budovám mal byť platený z Ruska? Bol to Robert Fico, ktorý dnes aktívne bojuje proti sankciám voči Putinovmu režimu? Bol to Matúš Šutaj Eštok? Prečo si náš policajný zbor robí medzinárodnú hanbu?” pýta sa podpredseda Demokratov Juraj Šeliga . Doplnil, že strana očakáva verejné ospravedlnenie predstaviteľov policajného zboru za zavádzanie a zamlčanie a poskytnutie všetkých informácií.Česká polícia sa vymedzila voči spôsobu, akým jej slovenskí kolegovia informovali o dnešnom zásahu v meste Dnipro na Ukrajine. Konkrétne sa pre CNN Prima NEWS vyjadril vedúci oddelenia tlače odboru komunikácie a vonkajších vzťahov Policajného prezídia Českej republiky Ondřej Moravčík v zmysle, že oni boli tí kľúčoví a tamtí (slovenskí policajti) sa k nim „prifarili“.„To nie je, že by sme spolupracovali, my sme boli tí kľúčoví a tamtí sa k nám prifarili. Slováci si vydali tlačovku bez nášho vedomia. Je to nôž do chrbta, robia to pravidelne. Oni možno varili kávu. To bola naša kauza a oni nám pomáhali,“ citoval CNN Prima NEWS Moravčíka.Na sociálnej sieti X česká spravodajská služba BIS ( Bezpečnostná informačná služba ) informovala, že aktivity zadržaného ukrajinského občana s najväčšou pravdepodobnosťou financoval aktér z Ruska. Slovenská polícia vo svojom stanovisku, ktoré poskytla o 13:00, túto informáciu nevedela potvrdiť.Podľa informácii zverejnených Policajným zborom SR spoločný tím Slovenska, Česka a Ukrajiny zasahoval v ukrajinskom Dnipre v súvislosti s minuloročnými bombovými hrozbami na školách. Polícia informovala, že v rámci zaisťovacích úkonov zadržali jedného Ukrajinca.