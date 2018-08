V Taliansku zatkli členov gangov, páchali poisťovacie podvody

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Palermo 8. augusta (TASR) - Talianska polícia odhalila a v stredu pozatýkala členov dvoch zločineckých zoskupení, ktoré sa v oblasti Palerma na ostrove Sicília špecializovali na poisťovacie podvody. Pre svoje podvody vyhľadávali ľudí, ktorí boli za finančnú odmenu ochotní podieľať sa na falšovaní nehody a dokladov o škodovej udalosti.Tieto zločinecké gangy hľadali budúcich vykonávateľov poistných podvodov medzi narkomanmi, alkoholikmi, nezamestnanými alebo osobami vo finančnej tiesni. S ich účasťou potom na cestách v okolí Palerma inscenovali dopravné nehody, ku ktorým potom privolali záchrannú službu i políciu.Svojim obetiam gangy sľubovali odmenu vo výške 30 percent zo sumy vyplatenej poisťovňou za škodu, čo - v závislosti od charakteru zranení - mala byť údajne suma do 150.000 eur.Súčasťou dohody bolo, že domnelí poškodení si mohli vybrať, ktorú z kostí si kvôli hodnovernosti nechajú zlomiť. Polícia však svojím vyšetrovaním zistila, že gang svojim obetiam vyplácal 50-100 či maximálne 400 eur, a to dokonca aj v prípadoch, keď v dôsledku schválne spôsobených zranení musia používať invalidný vozík.Vlani v januári jeden zo spomínaných gangov dokonca svojou neopatrnosťou a nepozornosťou pri lámaní kostí spôsobil smrť najatému Tunisanovi. Ani to však páchateľom nezabránilo v tom, aby jeho telo pohodili na kraj cesty a následne vymáhali od poisťovne odškodné za zranenia s následkom smrti.Talianska polícia v stredu v rámci vyšetrovania tejto kauzy zadržala 11 podozrivých. Medzi nimi je aj zdravotná sestra, ktorá gang zásobovala liekmi proti bolesti podávané obetiam, aby utlmili ich výkriky pri lámaní kostí vlastnou váhou.