Hudobný fenomén Adam Ben Ezra sa vráti na Slovensko

Bratislava 8. augusta (OTS) - Internetový a hudobný fenomén Adam Ben Ezra sa vracia na Slovensko. Virálna senzácia a špičkový kontrabasista so záľubou v eklektickom súčasnom džeze vystúpi v bratislavskom Ateliéri Babylon dňa 15. septembra, počas gala koncertu World Music Festivalu Bratislava.Preslávil sa kontrabasovým sólom vo videu Can’t Stop Running, ktoré nahral vo svojej obývačke. Video talentovaného hudobníka z Tel Avivu odvtedy videlo viac ako trištvrte milióna ľudí po celom svete. Hudobní kritici sa zhodujú, že ide o talentovaného kontrabasistu, ktorého virtuozitu umocňuje schopnosť originálne namiešať hudobnú paletu rôznych zvukov a nálad.“ uviedol o ňom hudobník a kritikvo svojej recenzii pre Improvisation Nation Magazine. „“ dodáva Metcalf na margo tvorby 35-ročného Izraelčana. Ten, ako sólový umelec na pódiu, vytvára unikátnu zmes beatboxu, spevu, nahrávania rozličných hudobných nástrojov do slučiek a ich následnou moduláciou efektmi, pričom to všetko dopĺňa brilantnou virtuozitou na kontrabase.My dodávame, že bratislavský koncert bude jedinečný práve tým, že Adam Ben Ezra sa predstaví ako multiinštrumentalista a s využitím viacerých hudobných nástrojov okrem kontrabasu aj klavíra, klarinetu a miešaním hudobných štýlov, kde nebude chýbať flamencové sólo na kontrabase, či elektronika využitá v prerábke známej židovskej piesne.Adam Ben Ezra sa venuje hudbe už od útleho detstva. Svoju kariéru odštartoval ako muzikant v jazzových kluboch a kaviarňach, kde hrával aj s miestnymi hudobníkmi a skupinami. V roku 2008 zverejnil na svoje prvé úspešné internetové video s coververziou skladby Michaela Jacksona, Billie Jean. Na jeho koncertoch je však možné počuť aj unikátne verzie piesní od The Beatles, Davida Bowieho či skupiny Nirvana.V roku 2013 vydal prvé EP s názvom Adam Ben Ezra a začal častejšie koncertovať aj mimo Izraela, predovšetkým v Európe. O rok neskôr sa pridal k sprievodnej kapele populárnej izraelskej speváčky Noa, s ktorou vystupuje prakticky dodnes. V roku 2015 vyšiel jeho prvý album Can´t Stop Running, na ktorom sa podieľali aj gitarista Adam Ben Amitai a bubeník Gilad Dobrecky. O dva roky neskôr vydal album Pin Drop (2017), ktorý nahral v známych lichtenštajnských štúdiách Little Big Beat Studios, za prítomnosti publika. „“ uviedol nadšenena margo analógovej nahrávky, ktorá tak získala jedinečný retro zvuk.,“ uzatvára Ezra.Vstupenky na koncert sú k dispozícií v sieti predpredaj.sk aj vo forme zvýhodneného festivalového pasu. Viac informácií o podujatí nájdete na stránke festivalu.Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a k jeho realizácii prispeli aj ďalší partneri ako sú Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava-Mesto, Bratislava-Staré mesto, Stredoeurópska nadácia, Hudobný fond a SOZA.