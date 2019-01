V Taliansku zhabali 644 kilogramov kokaínu ukrytého v honduraskej káve

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 30. januára (TASR) - Talianske úrady zhabali 644 kilogramov kokaínu ukrytého vo vreciach s honduraskou kávou. Ide o jeden z najväčších drogových kontrabandov v Taliansku za ostatné roky, informovala agentúra AP.Talianska finančná polícia a colný úrad v stredu spoločnom vyhlásení oznámili, že drogy zaistili už 15. januára v prístave Livorno. Na čiernom trhu by mali hodnotu 130 miliónov eur.Takmer 600 balíčkov kokaínu bolo ukrytých vo vreciach s kávou v kontajneri na palube nákladnej lode plaviacej sa pod vlajkou Portugalska. Podľa polície kontajner začal svoju púť v honduraskom prístave Puerto Cortés a v Kostarike ho naložili na loď smerujúcu do Španielska. Predtým, ako dorazil do Livorna, bol v španielskom Algecirase.Vo vyhlásení sa pripomína, že úrady v roku 2018 zhabali 308 kilogramov kokaínu a ďalších 253 kilogramov v roku 2016.